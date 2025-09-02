A Caramagna Piemonte la camminata notturna alla scoperta del bosco del Merlino

Si svolgerà venerdì 19 settembre la 4^ edizione della camminata notturna nei boschi del Merlino guidata dai Cacciatori di Caramagna Piemonte.

Sono invitati all’evento bambini, piccoli esploratori e famiglie per vivere un’avventura con l’obiettivo di conoscere le storie del bosco. Quest’anno, a differenza delle altre edizioni, ci sarà una grande novità: grazie alla collaborazione della compagnia teatrale “Le ragazze dell’unitre” di Caramagna Piemonte, verrà recitata una fiaba itinerante.

Il percorso, della lunghezza di 4,8 km, sarà composto per metà da asfalto e per metà da sentiero pulito. Per chi fosse interessato è indispensabile presentarsi alle 20.15 presso il piazzale del cimitero muniti di torcia elettrica.

La partenza è prevista per le ore 20.30 con il percorso che sarà diviso in 5 tappe. In caso di maltempo la camminata dovrà essere rimandata a data da destinarsi. La camminata è stata organizzata dalla sezione FEDERCACCIA di Caramagna Piemonte con il patrocinio di Comune e Pro-loco, nell’ambito della Festa Patronale.



