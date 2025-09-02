 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 02 settembre 2025, 19:02

A Caramagna Piemonte la camminata notturna alla scoperta del bosco del Merlino

Venerdì 19 settembre la quarta edizione della manifestazione organizzata dalla sezione locale di Federcaccia

A Caramagna Piemonte la camminata notturna alla scoperta del bosco del Merlino

Si svolgerà venerdì 19 settembre la 4^ edizione della camminata notturna nei boschi del Merlino guidata dai Cacciatori di Caramagna Piemonte

Sono invitati all’evento bambini, piccoli esploratori e famiglie per vivere un’avventura con l’obiettivo di conoscere le storie del bosco. Quest’anno, a differenza delle altre edizioni, ci sarà una grande novità: grazie alla collaborazione della compagnia teatrale “Le ragazze dell’unitre” di Caramagna Piemonte, verrà recitata una fiaba itinerante. 

Il percorso, della lunghezza di 4,8 km, sarà composto per metà da asfalto e per metà da sentiero pulito. Per chi fosse interessato è indispensabile presentarsi alle 20.15 presso il piazzale del cimitero muniti di torcia elettrica. 

La partenza è prevista per le ore 20.30 con il percorso che sarà diviso in 5 tappe. In caso di maltempo la camminata dovrà essere rimandata a data da destinarsi. La camminata è stata organizzata dalla sezione FEDERCACCIA di Caramagna Piemonte con il patrocinio di Comune e Pro-loco, nell’ambito della Festa Patronale.


 

Tommaso Puggioni

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium