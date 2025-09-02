 / Eventi

Eventi | 02 settembre 2025

Torna il concorso “Tartufo d’Oro” dell’Associazione Cuochi Provincia Granda

Pavan, presidente, “importante momento di sana competizione tra cuochi professionisti, lady chef ed allievi degli Istituti Alberghieri e dei Centri di formazione professionale”

Immagini d'archivio di Alba Accademia Alberghiera

Come anticipato durante la Cena di Primavera, anche quest’anno l'Associazione Cuochi Provincia Granda ripropone il concorso “Tartufo d’oro”.

L’evento si svolgerà lunedì 27 ottobre 2025 presso Alba Accademia Alberghiera e prevederà due sessioni: i cuochi professionisti e le lady chef al mattino e gli allievi degli Istituti Alberghieri e dei Centri di formazione professionale al pomeriggio.

Per ottimizzare l’organizzazione del concorso, è richiesta la compilazione del modulo “manifestazione di interesse”, da richiedere all’indirizzo di posta elettronica associazionecuochicuneo@gmail.com e la sua restituzione entro il 10 settembre 2025.

Inoltre, quest’anno l’Associazione Cuochi Provincia Granda organizzerà una giornata di formazione rivolta ai concorrenti che si iscriveranno alla competizione e che si terrà martedì 30 settembre 2025 - al mattino, indicativamente dalle 9,00 alle 12,30 - durante la quale gli chef Andrea Serale, membro ufficiale della NIC e Valerio Angelino Catella, giudice esperto delle competizioni FIC, illustreranno, anche nella pratica, come affrontare al meglio un concorso culinario.

La formazione si terrà presso l’I.I.S. Giolitti Bellisario di Mondovì.

È possibile visionare bandi del concorso e chiedere eventuali informazioni scrivendo all indirizzo mail dell’ACPG: associazionecuochicuneo@gmail.com 

c.s.

