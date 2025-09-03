A Mondovì riprendono le attività del coro femminile Cattleya – Voci di Donne

Il coro Cattleya invita tutte le donne interessate a unirsi a un nuovo anno di musica e condivisione.

A partire dal 15 settembre, le prove si terranno ogni lunedì, dalle 18.45 alle 20.45, presso l’Auditorium della Scuola Media Anna Frank di Mondovì.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Cattleya, è aperta a chiunque desideri cantare insieme e vivere l’esperienza del coro in un ambiente accogliente e creativo.

"L'idea - spiegano dal gruppo - è sempre quella di creare uno spazio dove al centro ci sia il canto, un ambiente gioioso dove vengano accolte le diverse proposte delle donne al fine di stare bene insieme, valorizzando le capacità, abilità, saperi dei quali siamo portatrici. Uno spazio per donne maggiorenni di tutte l'età!".

Per informazioni e iscrizioni:

Email: assculturalecattleya@gmail.com

Instagram: @assculturalecattleya

Facebook: Cattleya – Associazione culturale

WhatsApp: 388 9312505 – 347 0118343