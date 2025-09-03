 / Attualità

Attualità | 03 settembre 2025, 13:18

Il mondo del volontariato braidese in festa

Domenica 7 settembre ritorna nell’area verde di Madonna dei Fiori “Volontariamente”

Il mondo del volontariato braidese in festa

Domenica 7 settembre il mondo del volontariato braidese scende in festa. Come ogni anno, infatti, tutte le associazioni cittadine del settore si daranno appuntamento nell’area verde attigua alla pista di cemento del quartiere Madonna dei Fiori per la nuova edizione di “Volontariamente”, evento che si terrà nel corso dell’intera giornata dalle 10 alle 18.

Obiettivo del festival organizzato dalla Consulta comunale per il volontariato in collaborazione con il Csv di Cuneo è quello di far conoscere le associazioni locali e promuovere il volontariato.

Alle 12,30 è inoltre previsto un pranzo pubblico con i volontari. Il menù, dal costo di 15 euro vino escluso (7 euro per gli under 12), prevede antipasto contadino, polpette e piselli al sugo, dolce e acqua. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Info e prenotazioni (entro il 4 settembre) ai numeri 335.222594, 392.1136768 o 338.4796164.

