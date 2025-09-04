La Vioulounado: il Festival biennale del violino popolare arriva in Valle Varaita

In arrivo l'ottava edizione del festival biennale del violino popolare, organizzato da Associazione Baco-Botteghe delle Arti Contromano, che riproporrà la formula collaudata nelle precedenti edizioni con tre giorni di concerti, stage, balli ed eventi culturali.

Nella giornata di domenica 14 settembre avrà luogo una grande “violinata”, una parata che coinvolgerà il pubblico con momenti musicali e di arti varie. Una vera e propria performance collettiva guidata dal gruppo Viouloun d’Amoun, che avrà come palcoscenico naturale gli angoli più suggestivi del centro storico e gli antichi viol -sentieri-, luoghi che prenderanno vita con il passaggio di pubblico e artisti. Il comune di Frassino, da sempre attento allo sviluppo della cultura alpina e occitana, ha creduto e sostenuto gli organizzatori, così come hanno fatto le realtà ricettive locali come il ristorante I Chimi e l’azienda Valverbe e la collaborazione della Biblioteca civica di Frassino.

Questo festival vuole essere una rassegna musicale, ma anche un momento di incontro intorno alla tematica della musica popolare: il violino è un pretesto per far incontrare musicisti e pubblico ed assaporare l'evoluzione della musica di origine tradizionale.

Quest'anno ci saranno musicisti dal Piemonte come il duo La Roul, I Balucand de l’Armulin e i Baìa Trio, poi Pulsatilla, il trio italo-francese tutto al femminile, dalla Francia i Djellaben, gruppo che fonde repertori tradizionali celtici e maliani con canzoni originali francesi. Ancora il duo savoiardo Balancez vos Ames! che proporrà uno stage di danze ed un concerto a ballo che evoca il repertorio dei violinisti savoiardi.

Ci sarà inoltre una serata dedicata al ballo suonato con i violini, uno per volta, come si faceva un tempo.

Parallelamente ai concerti e alle serate da ballo, si svolgeranno degli atelier di strumento e di danza, aperti a tutti, che vedranno i vari artisti invitati nel ruolo di insegnanti e di trasmettitori della loro esperienza. Ed ancora gli artisti Livia Taruffi, Rémy Boniface e Cecilia Lasagno proporranno il loro spettacolo teatrale-musicale “SUSSURRI di mondi invisibili” presso Valverbe (Melle).

Per tre giorni a Frassino sarà protagonista la musica popolare, una musica che viene dal passato ma che è ancora attuale, viva e vegeta, portatrice di una cultura contemporanea europea, da sempre radicata nelle valli alpine, trasversale nelle modalità e nei tempi.

Info e contatti: bacoassociazione@gmail.com Facebook e Instagram: La Vioulounado