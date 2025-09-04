CALCIO / Allo Stadio Coppino la presentazione ufficiale dell’Albese 1917

Si terrà venerdì 5 settembre, alle ore 18.30 presso lo Stadio “Michele Coppino” di Alba, la presentazione ufficiale della prima squadra dell’Albese 1917 e di tutto il settore giovanile in vista della nuova stagione calcistica 2025/2026.

Un evento aperto alla cittadinanza, durante il quale sfileranno sul campo i giocatori, gli allenatori e i dirigenti che rappresenteranno i colori biancoazzurri nel prossimo campionato. Sarà anche l’occasione per svelare le nuove divise da gioco e condividere con tifosi e appassionati le ambizioni di un progetto sportivo rinnovato e radicato nel territorio.

A tutti i presenti verrà regalato un abbonamento valido per l'intera stagione, che darà diritto all’ingresso gratuito a tutte le partite casalinghe e garantirà sconti e agevolazioni presso numerose attività commerciali convenzionate con il club.

All’evento parteciperà il nuovo presidente Maxim Pioggia, affiancato da autorità locali e rappresentanti delle istituzioni, che porteranno il proprio saluto e l’augurio per un anno ricco di soddisfazioni. La società vuole infatti rafforzare il proprio ruolo non solo sportivo ma anche sociale, diventando un punto di riferimento per la comunità albese.

"Invitiamo tutti gli sportivi, le famiglie, i giovani calciatori e i cittadini a partecipare numerosi a questa serata di festa, condivisione e passione per i nostri colori", è l’appello che arriva dal presidente Pioggia.