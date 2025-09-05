 / Agricoltura

Agricoltura | 05 settembre 2025, 08:24

Frumento tenero piemontese contro le importazioni selvagge: nasce il progetto Gran Piemonte

A Torino, il 9 settembre, la presentazione del dossier Coldiretti evidenzia il +28% di arrivi nazionali nel 2025 e rilancia la filiera locale per sostenere l’agricoltura regionale e tutelare la qualità

Protagonista il frumento tenero di filiera tutta piemontese grazie all’accordo Gran Piemonte che risponde in modo concreto alla deriva delle importazioni selvagge dall’estero con i primi quattro mesi del 2025 che hanno visto un incremento degli arrivi nazionali del 28%, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat.

L’appuntamento per evidenziare la situazione ormai incontrollata delle importazioni e per valorizzare, ulteriormente, il grano made in Piemonte è per martedì 9 settembre 2025 alle ore 11:00 presso la sala conferenze di Coldiretti Piemonte, in corso Vittorio Emanuele II, 48 a Torino dove interverranno il membro di giunta di Coldiretti Piemonte con delega al settore cerealicolo, Mauro Bianco ed il presidente del Consorzio Agrario del Nord Ovest, Adriano Cavallito, con i tecnici e gli esperti del settore.

Sarà l’occasione per presentare il dossier con i dati delle importazioni, l’andamento economico del progetto di filiera Gran Piemonte e per sensibilizzare la società sui rischi delle importazioni e sul valore economico della filiera del frumento tenero piemontese.

