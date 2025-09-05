Alba si veste a festa: nuove bandiere per i borghi in vista del settembre del folclore

Alba si prepara al settembre del folclore con un volto nuovo e ancora più colorato. Nei giorni scorsi hanno fatto la loro comparsa le nuove bandiere dei borghi, destinate a sventolare durante gli appuntamenti che scandiscono l’autunno albese e in particolare la Fiera internazionale del Tartufo Bianco.

Il progetto, finanziato nel 2023 dall’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Bo, ha previsto la realizzazione di bandiere, gonfaloni, pennoni, stendardi e copri balconi con i colori delle contrade cittadine che si riconoscono nella Giostra delle Cento Torri. Un investimento di 60 mila euro che va a integrare e rafforzare la dotazione già esistente, custodita e tramandata dai borghi negli anni.

“Avevamo immaginato di arricchire Alba con nuove bandiere, stendardi e pennoni – spiega il consigliere comunale Emanuele Bolla, promotore dell’iniziativa – con l’idea che ai borghi andasse riconosciuta un’ancora più ricca dotazione di materiali. Con questo investimento siamo riusciti a dare concretezza a un progetto complesso e articolato, reso possibile grazie alla collaborazione della Giostra delle Cento Torri e degli uffici comunali. Oggi vince la città, che risplende dei colori dei suoi borghi”.

Bolla ha voluto ringraziare chi, a vario titolo, ha sostenuto l’iniziativa: “Un grazie va a Carlo Bo, che aveva creduto nell’idea, così come ai colleghi assessori e consiglieri che hanno approvato il finanziamento, e all’amministrazione attuale, che ha portato a termine il lavoro”.