Lo scambio Giovani del Rotary: costruire la pace attraverso le nuove generazioni

Lo Scambio Giovani del Rotary costruisce la pace, un giovane alla volta. Questo programma internazionale rappresenta una delle iniziative più consolidate e significative del Rotary International, un’organizzazione che da oltre un secolo promuove il dialogo, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile a livello globale.

Lo Scambio Giovani è molto più di un’esperienza di studio o di viaggio: è un’opportunità formativa che ispira i giovani leader a diventare catalizzatori di pace e giustizia sociale nelle proprie comunità e ben oltre i confini del loro Paese. L’impatto di questo percorso non si limita ai mesi dello scambio, ma si estende nel tempo, lasciando un segno profondo nella vita dei partecipanti che, una volta rientrati, continuano a coltivare i valori appresi e a diffonderli nel loro contesto sociale.

Da quasi 100 anni, più di 120 Paesi certificati in tutto il mondo aderiscono al programma, coinvolgendo ogni anno oltre 8.000 studenti, di cui circa 400 provenienti dall’Italia. Lo Scambio Giovani è gestito con cura e attenzione dai Distretti e dai Club del Rotary International, che ne garantiscono la qualità organizzativa e la sicurezza. La forza del programma risiede nella passione e nella dedizione di decine di migliaia di volontari – rotariani e non – che investono tempo, esperienza e risorse per accompagnare i giovani in questo percorso. La loro opera permette di mantenere costi contenuti per le famiglie, rendendo l’esperienza accessibile a un numero sempre maggiore di studenti.

Il cuore dello Scambio Giovani è l’incontro con l’altro: vivere in una cultura diversa dalla propria, impararne la lingua, adattarsi a nuove abitudini e, soprattutto, conoscere meglio se stessi attraverso il confronto con ciò che è diverso. Ogni studente che partecipa a un programma di scambio si trasforma in un ambasciatore di amicizia, dialogo e comprensione reciproca.

I candidati, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, sono giovani intraprendenti, curiosi e desiderosi di mettersi alla prova. Nelle scuole e nelle comunità si distinguono già come leader e durante lo scambio imparano a sviluppare capacità di resilienza, comunicazione interculturale e leadership che li accompagneranno per tutta la vita. Diventano così cittadini globali, in grado di affrontare con consapevolezza e responsabilità le sfide del futuro.

Il Rotary dedica grande attenzione alla preparazione degli studenti, sia prima della partenza sia durante l’intero soggiorno all’estero. Sono previsti momenti di formazione, incontri con famiglie ospitanti e costante supporto da parte dei volontari e dei Club Rotary locali. Le tipologie di scambio sono due:

· Scambio Lungo: un intero anno scolastico all’estero (corrispondente al quarto anno delle scuole superiori in Italia), durante il quale gli studenti frequentano le scuole del Paese ospitante e vivono con più famiglie, per un’immersione completa nella cultura locale.

· Scambio Breve (Family to Family): soggiorni estivi o comunque in periodi non scolastici, in cui due famiglie – una italiana e una straniera – si ospitano a vicenda. La durata varia in base agli accordi tra le famiglie, ma generalmente è compresa tra 3 e 6 settimane per ciascun Paese.

Gli obiettivi fondamentali del programma sono due: da un lato, la formazione delle nuove generazioni attraverso un contatto diretto e quotidiano con culture, tradizioni e valori differenti; dall’altro, la promozione della comprensione internazionale e dello spirito di amicizia, che costituiscono i pilastri del Rotary. Non si tratta quindi solo di imparare una lingua – aspetto comunque importante – ma soprattutto di maturare come persone e cittadini del mondo.

Un elemento che rende lo Scambio Giovani ancora più inclusivo è la sua apertura: non è un privilegio riservato ai figli dei soci del Rotary, ma un’opportunità disponibile per tutti i ragazzi e le ragazze che rispettino i requisiti richiesti e che ottengano il patrocinio di un Rotary Club. Questo garantisce a studenti provenienti da contesti diversi la possibilità di vivere un’esperienza unica, che spesso diventa un trampolino di lancio per future carriere accademiche e professionali.

Chi desidera candidarsi o semplicemente ricevere maggiori informazioni può contattare il Rotary all’indirizzo

rye@rotary2032.it, per conoscere le modalità di partecipazione e scoprire le opportunità disponibili.

Lo Scambio Giovani del Rotary è, in definitiva, un investimento sul futuro. Investire sui giovani significa investire sulla pace e sulla cooperazione internazionale. Un giovane alla volta, una famiglia alla volta, una comunità alla volta: così il Rotary contribuisce a costruire un mondo più giusto, solidale e aperto al dialogo.