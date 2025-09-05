Terminati i lavori di riqualificazione energetica della Scuola dell’Infanzia di Vaccheria

Sono terminati in tempo utile e con un ottimo risultato i lavori di riqualificazione energetica dei locali della Scuola dell’Infanzia di Vaccheria, di proprietà del comune di Guarene.

L’opera è stata finanziata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per 203mila euro e per 50mila euro del Fondo Salvini del Ministero dell’Interno, quadro economico 253, senza cofinanziamenti dell’ente locale.

Ha commentato il sindaco Simone Manzone, particolarmente soddisfatto: “I lavori sono iniziati a giugno e conclusi entro il 15 agosto, con un’ottima organizzazione e perfettamente in linea con i tempi. Ringrazio le maestre che si sono rese molto disponibili, come gli operatori scolastici. Sono stati sostituiti tutti i serramenti, installato un impianto fotovoltaico, coibentati la parte bassa di fianco delle pareti e la parte alta del sottotetto, abbattendo di molto la dispersione energetica”.

Altre piccole migliorie sono spiegate dall’assessore Monica Albesano, che ha seguito da vicino i lavori insieme al collega Piero Ghiglione: “Si è ritinteggiato esternamente il locale, e internamente si è sistemata la porta scorrevole della parte nanna dei bimbi, che andava adeguata. Per una regolazione termica più costante si è installato uno split e fatto un lavoro di manutenzione importante all’impianto idraulico dei bagni dei bambini. È importante rendere le nostre scuole più accoglienti, sia per i bimbi, sia per gli operatori scolastici, per le maestre, per chi lavora nella struttura e al contempo avere un grande risparmio energetico”.

(Il sindaco Manzone con l'assessore Monica Albesano)

Simone Manzone ha da sempre rivolto l’attenzione della sua amministrazione nella direzione della Scuola e dei più piccoli: “Continuiamo ad investire sui nostri locali scolastici, che è la nostra missione di mandato. Abbiamo firmato con GSE, a giugno, la riqualificazione della Scuola Primaria, sempre della frazione Vaccheria, con fondi accordati per 432mila euro dal GSE e 8000 euro da CRC. A giugno 2026 contiamo di cominciare i lavori.

Per ora ci godiamo questo risultato in attesa delle ultime pratiche al Ministero dell’Istruzione per l’apertura dell’Asilo Nido. Entro il mese di novembre sapremo dare delle informazioni anche relative alle preiscrizioni e al futuro avviamento della struttura. Ringrazio l’assessore Monica Albesano e il consigliere Piero Ghiglione per seguire sempre con attenzione e da vicino le attività dei lavori pubblici”.