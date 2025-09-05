Al castello di Roddi giornata di formazione per gli amministratori della Camera di Commercio di Cuneo

Giovedì 4 settembre, in una giornata che ha saputo coniugare bellezza, formazione e spirito istituzionale, la Camera di Commercio di Cuneo ha organizzato un'importante iniziativa di aggiornamento e confronto per i propri amministratori, scegliendo come cornice il castello di Roddi.

L’incontro è stato fortemente voluto dal presidente Luca Crosetto, che ha sottolineato: “L’obiettivo di questa giornata è rafforzare il senso di appartenenza e la coesione tra i componenti dell’ente, promuovendo un clima di fiducia, empatia e collaborazione. Insieme ai nostri amministratori e consiglieri riteniamo importante approfondire le peculiarità del sistema camerale, un universo complesso e articolato che richiede conoscenze specifiche e una visione condivisa per essere governato con efficacia”.

La giornata non si è limitata alla sola trasmissione di contenuti tecnici, ma ha voluto essere anche un’occasione per “fare squadra”, per costruire relazioni più solide tra le persone che, a vario titolo, partecipano alla gestione dell’ente, affinché possano sentirsi parte integrante di un progetto istituzionale più ampio.

Attraverso attività formative che, con la regia del segretario generale Patrizia Mellano, hanno visto la partecipazione del segretario generale di Unioncamere Piemonte Paolo Bertolino e dell’Organismo indipendente di Valutazione, Elisabetta Cattini, la dirigente Maria Paola Manconi e i funzionari dell’ente, alternate a momenti di confronto e dialogo aperto, è emersa la volontà comune di lavorare in sinergia, valorizzando le competenze individuali e mettendole al servizio di una visione condivisa. Un passo significativo verso una governance più inclusiva, preparata e orientata al futuro, capace di affrontare con determinazione le sfide del presente.