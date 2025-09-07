 / Economia

Economia | 07 settembre 2025, 15:49

Balfor di Manta alla Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo: macchine forestali di qualità e all’avanguardia [VIDEO]

Dal 1979 una vasta gamma visionabile in occasione della manifestazione del Foro Boario. A illustrarla il titolare Daniele Forestello

Daniele Forestello, titolare della Balfor di Manta

La Balfor di Manta è una delle realtà protagoniste alla 78esima "Fiera della Meccanica Agricola" di Saluzzo.

Attiva dal 1979 e leader nella produzione di macchine forestali, ha in serbo per tutti i professionisti una ricca esposizione nell’apposito spazio dedicato.

A illustrare le eccellenze di settore il titolare Daniele Forestello: “Il nostro obiettivo – spiega – è di produrre macchine forestali sempre più moderne, efficaci e fruibili per i boscaioli e gli operatori del settore. Quest’anno in Fiera a Saluzzo, grazie alla Piazza del Legno, abbiamo l’opportunità di presentare tutta la vasta gamma di macchine professionali, che vanno dalle combinate più piccole alle spaccalegna professionali e alle combinate grandi come la Continental 750, quella di maggiori dimensioni esistente in commercio. I macchinari sono tutti qui in Fiera a Saluzzo per le dimostrazioni, quindi le potrete vedere in questi giorni di Fiera”.

L'INTERVISTA [VIDEO]

