Ironcut, azienda specializzata in lavorazioni metalliche, si presenta alla Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo [VIDEO]

Ironcut Srl è qualità e servizio del cliente nelle specifiche e differenti richieste di taglio, piegatura, fresatura e tornitura metallica.

L’azienda di via Galimberti 72 a Manta è presente e visitabile in questi giorni, presso l’apposito stand, alla 78ª Fiera della Meccanica Agricola a Saluzzo.

Spiega Luca Ponzo, responsabile tecnico e commerciale: “La nostra azienda propone particolari metallici su disegno dei clienti. Noi ci occupiamo della lavorazione e del taglio lamiera e della relativa piegatura, poi ancora di lavorazioni meccaniche sempre su disegno e commesse dei clienti. Realizziamo particolari di diversa entità – prosegue –, ci occupiamo infatti di sviluppare le commesse che ci richiedono clienti di settore come le carpenterie, costruttori di macchine agricole, fabbri o qualsiasi altra realtà utilizzatrice che abbia necessità di lamiere nella costruzione di propri elementi”.

L'INTERVISTA [VIDEO]

“Ci concentriamo inoltre sullo sviluppo, sulla fase di disegno, sul taglio e sulla lavorazione, nonché sull’elaborazione di assemblaggi – prosegue Luca Ponzo -. Nel taglio lamiera offriamo qualsiasi dimensioni e tagli dei pezzi richiesti, così come le piegature, grazie a un parco macchine completo, riuscendo a dare una risposta molto rapida ed efficace. Abbiamo anche un magazzino, che è il reparto di lavorazioni meccaniche e delle saldature, offrendo un prodotto finito che spesso i clienti non riescono a realizzare internamente. Il nostro punto di forza è il riuscire a coprire le necessità di ogni singolo cliente”.