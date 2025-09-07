Ultimi posti a all’AFP di Dronero per la qualifica triennale di Meccanico

Può capitare a tutti di fare una scelta sbagliata o intraprendere un percorso che poi si scopre non essere quello giusto per noi. Non preoccuparti, hai un’opportunità unica quella di conseguire una qualifica triennale in meccanica. Affrettati ad iscriverti!

All’AFP Dronero hai la possibilità di frequentare il corso:

un corso triennale che ti prepara a lavorare nel settore meccanico, con competenze tecniche sempre più richieste dalle aziende.

Ad attenderti un mix di formazione in aula e laboratorio, con strumenti moderni e docenti esperti, pronti a guidarti verso il successo.

Il percorso permette l’accesso al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione.

Perché scegliere AFP Dronero?

Orientamento personalizzato : il nostro sportello di orientamento ti aiuterà a individuare il percorso più adatto alle tue inclinazioni e obiettivi.

: il nostro sportello di orientamento ti aiuterà a individuare il percorso più adatto alle tue inclinazioni e obiettivi. Connessione con il territorio : collaboriamo con le aziende locali per garantire stage e opportunità lavorative.

: collaboriamo con le aziende locali per garantire stage e opportunità lavorative. Sviluppo delle soft skills: oltre alle competenze tecniche, puntiamo sullo sviluppo personale, dalla capacità di lavorare in team alla gestione delle emozioni.

Un ambiente all’avanguardia per il tuo successo

Gli studenti AFP sono accolti in strutture moderne, con laboratori dotati delle ultime tecnologie, dove teoria e pratica si incontrano per garantire un apprendimento completo. Tutor qualificati ti accompagneranno durante tutto il percorso formativo, offrendoti supporto e consigli per affrontare il mondo del lavoro.

Un futuro di possibilità

Con AFP Dronero non ti prepari solo per un lavoro, ma anche per una carriera che rispecchia le tue passioni. Il tuo futuro professionale inizia qui! Scegli di investire in te stesso e preparati ad affrontare il mondo del lavoro con competenza e fiducia.

Per ulteriori informazioni: www.afpdronero.it

Contatti

Centro di Dronero

+39 0171 918027

alessandra.bonarelli@afpdronero.it

I corsi sono gratuiti, in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Regionali, Statali e dal FSE+ 2021/2027 e per il Sistema Duale dal PNRR (Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema Duale").