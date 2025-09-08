Granda Canoa Club: a Vobarno quattro titoli italiani e un bottino di medaglie

Il Granda Canoa Club torna dal Campionato Italiano Ragazzi con un bottino straordinario: quattro titoli tricolori, un argento e un bronzo, oltre alle medaglie conquistate dai giovanissimi nella gara nazionale.

La domenica bresciana sulle acque del fiume Chiese, è stata un susseguirsi di emozioni per la squadra cuneese. Dennis Fina, reduce dalle due prestigiose medaglie internazionali conquistate quest’estate – l’argento agli EYOF di Skopje e l’argento a squadre agli Europei Junior di Solkan, a Vobarno ha confermato il suo stato di forma straordinario: oro nel C1, oro nel C2 con Marco Brunori e ancora oro nel C1 a squadre con Brunori e Mattia Ferrero.

Aurora Bottasso, in coppia con Oliver Fina, ha dominato il C2 misto, regalando al club il quarto oro di giornata. Oliver Fina ha poi conquistato l’argento nel K1, diventando così vicecampione italiano, mentre Mattia Ferrero ha chiuso al terzo posto nella stessa categoria.

Nella gara nazionale, i più piccoli del Granda Canoa Club hanno dimostrato di crescere con determinazione e talento: Leonardo Benetti ha conquistato l’argento nel C1 e il bronzo nel K1, mentre Simone Ferrero ha portato a casa un bronzo nel C1.

Da segnalare anche i risultati del Cuneo Canoa, con l’argento di Giovanni Tassone e Nicolò Nadelle nel C2, l’argento di Anna Bredy e Tobia Serra nel C2 misto e il bronzo di Nicolò Nadelle nel K1.

"Quattro ori, due podi individuali e tre medaglie tra i più giovani: un risultato che non è soltanto numeri, ma la conferma di un percorso fatto di passione, sacrifici e tanto lavoro di squadra." afferma con orgoglio il presidente Ilaria Samarelli.

Il Granda Canoa Club lascia Vobarno con il sorriso dei campioni e la consapevolezza di essere sempre più protagonista della canoa italiana.