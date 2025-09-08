METEO / Conferme di maltempo in arrivo

Da oggi una fase di maltempo ci accompagnerà almeno fino a mercoledì incluso causa perturbazione estesa in arrivo dalla Francia, anche se allo stato attuale le nostre zone sembrano escluse dalle aree più a rischio di forti precipitazioni. Miglioramento a seguire.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 8 a mercoledì 10 settembre.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, rovesci isolati saranno presenti sulle aree alpine occidentali nel pomeriggio.

Domani dal mattino piogge sulla Valle d'Aosta, poi ancora rovesci e qualche temporale sulle Alpi in generale, e nelle pianure adiacenti tra torinese e cuneese. Piogge e temporali anche sulla Liguria orientale dalla mattinata.

Mercoledì la fase principale di maltempo, con piogge, rovesci e temporali presenti un po' ovunque sul territorio, ma le quantità e le intensità maggiori saranno presenti su Liguria centro-orientale e Alto Piemonte, dove gli accumuli potranno superare localmente i 100 mm.

Temperature in calo da oggi a mercoledì causa piogge più che altro, con massime che saranno comprese tra 26/28 °C di oggi e 22/24 °C di mercoledì. Minime con meno oscillazioni e comprese tra 16 e 20 °C.

Venti inizialmente assenti o deboli variabili almeno fino a martedì sera, mercoledì dal pomeriggio forti venti occidentali sulle Alpi.

Da giovedì 11 settembre

Situazione meteorologica che migliorerà a partire dalla serata di mercoledì, e che si prospetta stabile per tutta la seconda parte della settimana, anche se non mancherà residua instabilità locale. Temperature che saranno stazionarie e nella media del periodo.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/672-Stagionali_Settembre_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona