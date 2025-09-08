Quattro medaglie per l’Auxilium Bertolotto Porte ai Campionati Italiani Giovanili del volo

Il fine settimana dell’Auxilium Bertolotto Porte di Saluzzo vede protagonista il settore giovanile del volo che, in occasione dei campionati italiani Under 15 e 18 alla Noventa, in Veneto, portano a casa quattro medaglie. Un oro, due argenti e un bronzo, il bottino della compagine saluzzese, guidata dal direttore sportivo, Paolo Costa.
Negli Under 18 il team saluzzese è andato all'oro nella prova individuale con Nicolò Buniva ed argento con Francesco Costa. Nella prova a coppie, argento per Francesco Costa e Matteo Macario, con la coppia Nicolò Buniva ed Alessio Cagliero, eliminata nei quarti di finale. Nella prova del combinato, bronzo per Francesco Costa; in questa competizione, Buniva si fermava nei quarti di finale.
Da segnalare, negli Under 15, Federico Rainero, nella prova individuale, era costretto ad arrendersi nei quarti di finale. Dopo i campionati italiani, il team saluzzese del D.S. Paolo Costa viaggerà, nel fine settimana del 12 al 14 settembre, alla volta della Slovenia, per la final four della Coppa Europa di società under 18. Nella specialità pétanque, in occasione dei campionati italiani, nella prova individuale della categoria B femminile, Graziella Bellino veniva eliminata negli ottavi di finale; mentre per la maschile Franco Vottero usciva nei sedicesimi. Per la categoria C, stop nei sedicesimi per Christian Penna.