Monregalese | 03 febbraio 2026, 09:59

Mondovì, albero cade su cavi elettrici: chiusa la strada provinciale Carassone-Piazza

Diverse utenze sono senza corrente elettrica. Sul posto la Polizia Locale e i tecnici incaricati di E- distribuzione

Sono in corso le operazioni da parte dei tecnici di E-distribuzione per ripristinare il servizio elettrico alle utenze rimaste senza corrente in mattinata. 

A seguito della nevicata un albero è caduti su alcuni cavi elettrici sulla strada provinciale Carassone-Piazza, tranciandoli. Dalle 7.20 di questa mattina, martedì 3 febbraio, la strada è stata chiusa per le operazioni di messa in sicurezza e ripristino. 

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale ed E-Distribuzione. 

Stante la chiusura delle scuole e nell’ottica di agevolare i collegamenti viari tra Breo e Piazza, è temporaneamente consentita la circolazione all’interno dell’Istituto Baruffi. Per segnalazioni o informazioni è attivo il numero 0174.559205.

Arianna Pronestì

