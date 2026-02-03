Mondovì, albero cade su cavi elettrici: chiusa la strada provinciale Carassone-Piazza

Sono in corso le operazioni da parte dei tecnici di E-distribuzione per ripristinare il servizio elettrico alle utenze rimaste senza corrente in mattinata.

A seguito della nevicata un albero è caduti su alcuni cavi elettrici sulla strada provinciale Carassone-Piazza, tranciandoli. Dalle 7.20 di questa mattina, martedì 3 febbraio, la strada è stata chiusa per le operazioni di messa in sicurezza e ripristino.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale ed E-Distribuzione.

Stante la chiusura delle scuole e nell’ottica di agevolare i collegamenti viari tra Breo e Piazza, è temporaneamente consentita la circolazione all’interno dell’Istituto Baruffi. Per segnalazioni o informazioni è attivo il numero 0174.559205.