Cuneo, nuovo attraversamento pedonale e due fermate bus in via Genova

Un intervento concreto per migliorare la sicurezza stradale e l’accessibilità ai luoghi di lavoro: è questo il risultato del percorso condiviso che ha portato alla realizzazione del nuovo attraversamento pedonale illuminato e delle due fermate bus lungo la SP 564, in via Genova n. 82, nel Comune di Cuneo, in prossimità degli stabilimenti di AGC Flat Glass Italia S.r.l. e Bottero S.p.A.

L’accesso ai due insediamenti produttivi insiste su un’arteria caratterizzata da un’elevata intensità di traffico dove è presente un attraversamento pedonale utilizzato quotidianamente da dipendenti e visitatori delle aziende che aveva mostrato evidenti criticità legate allo stato di conservazione e alla scarsa illuminazione.

Proprio da queste esigenze è nata la richiesta dei mobility manager di AGC Flat Glass Italia e Bottero Spa al Comune di Cuneo, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza del transito pedonale. Da qui si è sviluppato un dialogo strutturato che ha coinvolto anche la Provincia di Cuneo, in qualità di ente proprietario della strada, e Confindustria Cuneo, quale soggetto rappresentativo delle imprese.

Il confronto tra le parti ha portato alla necessità di redigere uno studio di fattibilità, comprensivo anche dell’ipotesi di un parziale spostamento dell’attraversamento. Confindustria Cuneo ha curato la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, successivamente valutato positivamente dal Comune. Nel 2024, accertata la realizzabilità dell’opera, l’Amministrazione comunale ha quindi affidato la progettazione esecutiva, avviando il percorso che ha condotto alla realizzazione dell’intervento, reso possibile anche grazie alla collaborazione degli uffici della Provincia di Cuneo nella fase autorizzativa.

L’opera ha previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale dell’attraversamento pedonale e l’installazione di un sistema di illuminazione dedicato su entrambi i lati della carreggiata, oltre alla realizzazione delle nuove fermate del trasporto pubblico locale. Il Comune di Cuneo ha curato la realizzazione dell’intervento e ne garantirà la manutenzione nel tempo, mentre AGC Flat Glass Italia S.r.l. e Bottero S.p.A. hanno fornito i corpi illuminanti, assicurato il collegamento alle rispettive reti elettriche aziendali e sostenuto i costi dell’energia e della manutenzione delle parti di propria competenza. Le pensiline delle fermate bus sono state messe a disposizione da Granda Bus.

Un risultato reso possibile grazie a un autentico lavoro di squadra e a un efficace coordinamento delle politiche di mobility management, che ha visto collaborare il mobility manager d’area del Comune di Cuneo, i mobility manager aziendali di AGC e Bottero, i funzionari di Confindustria Cuneo, gli uffici della Provincia di Cuneo e gli altri soggetti coinvolti.

”Questo intervento dimostra come la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile possano essere affrontate in modo concreto quando enti pubblici e imprese lavorano insieme”, dichiarano gli assessori Luca Pellegrino e Luca Serale. “L’ascolto delle esigenze del territorio e il coordinamento tra i diversi attori sono stati determinanti per arrivare a una soluzione efficace e duratura”.

Soddisfazione anche da parte di Confindustria Cuneo, per voce di Ilario Abate Daga, referente per i temi di infrastrutture, logistica e mobilità: “Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato. I mobility manager delle aziende coinvolte hanno trovato nel tavolo di Confindustria Cuneo a loro dedicato una modalità di dialogo e collaborazione con le istituzioni che ha permesso di superare una criticità segnalata dalle imprese, traducendola in un intervento che migliora la sicurezza, la qualità della mobilità e il benessere delle persone. Confindustria ha favorito il percorso facendosi carico della redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e seguendo tutte le fasi del lavoro”.

Manuela Ambrogio, mobility manager per Bottero S.p.A., aggiunge: “Il completamento del nuovo attraversamento pedonale in prossimità dello stabilimento e la riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale rappresentano un intervento concreto per migliorare la sicurezza e la qualità degli spostamenti casa-lavoro. Un’azione che contribuisce a rendere più sicuro e confortevole l’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei lavoratori”.

Sulla stessa linea Marco Pocchiola, mobility manager per AGC Flat Glass Italia S.r.l., che commenta: “Il trasporto pubblico locale costituisce un’alternativa efficace all’uso dell’auto privata per gli spostamenti casa-lavoro. L’intervento, al quale l’azienda ha contribuito sostenendo parte dei costi, si inserisce in un percorso più ampio di azioni che, attraverso il lavoro del mobility manager, AGC promuove per favorire soluzioni di mobilità sempre più sicure e sostenibili”.

A sottolineare il valore del percorso è infine Massimiliano Galli, mobility manager di area del Comune di Cuneo: “Questo progetto rappresenta in modo concreto il senso del mobility management: mettere attorno a un tavolo soggetti diversi, pubblici e privati, e costruire insieme soluzioni sostenibili, sicure e utili per le persone. Il risultato ottenuto in via Genova è frutto di un confronto continuo e di una forte collaborazione tra tutti gli attori coinvolti”.