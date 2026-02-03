"Resistenze": a Cuneo un dibattito tra diritto internazionale e lotte di liberazione

Si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 17, presso la Sala ex collegio Tomasini di Cuneo in via Vittorio Bersezio 2, l'iniziativa pubblica dal titolo "Resistenze", promossa dalla federazione cuneese di Rifondazione Comunista.

L'evento si propone di esplorare il concetto di resistenza attraverso diversi contesti storico-politici, mettendo a confronto l'attualità e la legittimità delle varie forme di opposizione e liberazione, con particolare attenzione alle implicazioni nel diritto internazionale. Un dibattito che intende offrire spunti di riflessione critica sulle dinamiche geopolitiche contemporanee.

Durante l'incontro sarà presentato il volume "Questo libro è illegale", curato dall'Osservatorio Repressione e Volere la Luna, che affronta il tema della criminalizzazione del dissenso.

Al dibattito interverranno Gigi Garelli, docente di storia, Sami Hallac dell'Unione democratica arabo palestinese, Martina Menale, giurista esperta di diritto internazionale e umanitario, e Livio Pepino, giurista ed ex magistrato.

I relatori porteranno prospettive diverse sul tema della resistenza, dalla dimensione storica a quella giuridica, passando per le esperienze concrete dei movimenti di liberazione contemporanei.