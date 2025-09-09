Torna ad Alba la "Caverna Magica" di Guido Harari

La "Caverna Magica" di Guido Harari, in collaborazione con Epson , ritorna ad Alba, in Via Zara 10, in giorni prestabiliti all’interno del periodo dal 23 settembre al 2 novembre.

La “Caverna Magica” non è solo un set fotografico, ma piuttosto un luogo di incontro dove realtà e immaginazione prendono vita in uno spazio intimo di ricerca e di scoperta. Qui, tra consapevolezza e incoscienza, i soggetti sono incoraggiati a lasciar affiorare la loro speciale unicità.

Ogni ritratto richiede una prenotazione effettuabile sul sito www.cavernamagicaharari.com . Potete presentarvi per il ritratto da soli, in coppia o in gruppo, con il vostro animale del cuore o con l’oggetto a cui siete più legati. È preferibile un abbigliamento scuro, ma non frenate per questo la vostra fantasia.

I soggetti fotografati riceveranno una stampa Fine Art formato 33x48cm, firmata da Harari con dedica.

Il file della fotografia verrà inviato via email per uso social. Nessun altro file verrà inviato.

È possibile acquistare una o più copie della foto selezionata o di scatti alternativi tratti dalla stessa seduta fotografica scrivendo a: info@wallofsoundgallery.com

I ritratti nella "Caverna Magica" hanno una durata media di un’ora, un tempo indicativo che include la realizzazione del ritratto, la sua post-produzione e stampa, dunque a volte suscettibile di piccoli ritardi e vi suggeriamo, nel caso, di avere pazienza e non prendere impegni subito a ridosso del ritratto.

Attenzione: la “Caverna Magica” verrà allestita ad Alba in Via Zara 10, un locale a 10 minuti a piedi dalla Wall Of Sound Gallery (Via Italo Gastaldi, 4) nella quale saremo felici di accogliervi per una visita senza impegno prima o dopo il ritratto. Potrete vedere le fotografie di tutti i fotografi che rappresentiamo ed una selezione di libri e manifesti a tema musicale.