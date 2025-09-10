A Mondovì un seminario sulla frittate

Il Comizio Agrario, l'Accademia della Castagna Bianca di Mondovì e l'Associazione Contadini Monregalesi organizzano venerdì 12 settembre 2025 alle ore 17,30 nella sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì un seminario su “Le frittate”.

"Ci siamo particolarmente concentrati su ricette tradizionali della cucina legata ai prodotti stagionali -, scrive Guido Viale in seconda di copertina -, magari spontanei e selvatici (erbette, fiori, luvertin, ecc.), che diventano naturalmente gli ingredienti di complemento alle uova e che hanno costituito la maggior parte delle ricette forniteci da nonne memori di quando in pratica tutti li conoscevano, andavano a raccoglierli e li utilizzavano normalmente".

All’incontro partecipano: Guido Viale, Presidente del Comizio Agrario e Rettore dell’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì; Michela Bonino, Docente di Scienze dell’Alimentazione dell’ISS “Giolitti – Bellisario – Paire” di Mondovì; Brunella Gazzola, già docente dell’Istituto Alberghiero G. Giolitti di Mondovì;

Nell’occasione si presenterà l’opuscolo dell’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì, “Le frittate” - “I quaderni della nonna” n. 23, Mondovì.

L’evento è gratuito.

Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).