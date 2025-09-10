Alba, primo giorno di scuola: sindaco e assessori salutano gli studenti

Questa mattina, mercoledì 10 settembre, il sindaco Alberto Gatto, nel loro primo giorno di scuola, ha voluto salutare gli alunni della scuola primaria Rodari prima dell’ingresso in classe e, a seguire, le cinque sezioni prime della scuola media Pertini.

Anche alcuni assessori della Giunta comunale, Roberto Cavallo, Davide Tibaldi, Edoardo Fenocchio, hanno incontrato gli allievi delle scuole elementari albesi per l’inizio dell’anno scolastico.

Il sindaco Alberto Gatto: “Il primo giorno di scuola rappresenta sempre un momento ricco di emozione e significato. A tutte le bambine e i bambini, alle ragazze e ai ragazzi che oggi fanno ritorno nelle loro classi, rivolgo l’augurio più sincero di un anno sereno, costruttivo e ricco di scoperte. Un pensiero particolare va anche agli insegnanti, al personale scolastico e a quanti ogni giorno contribuiscono a rendere la scuola un luogo vivo, accogliente e capace di formare cittadini consapevoli. La scuola è il cuore della nostra comunità che, ogni settembre, rinasce: non è soltanto il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, ma anche quello in cui si coltivano valori fondamentali quali il rispetto, l’amicizia e il senso di responsabilità condivisa. L’Amministrazione comunale continuerà a garantire il proprio impegno affinché ciascuno possa sentirsi sostenuto lungo questo cammino educativo e di crescita. Con questo spirito, auguro a tutte e a tutti un buon anno scolastico”.