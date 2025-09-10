Cherasco si conferma capitale dell'inclusione con tre giorni di eventi

Le associazioni “Il sorriso” e “Cherasco per i ragazzi” hanno organizzato per il secondo anno l’evento di tre giorni “La normalità nella disabilità. Cherasco capitale dell’inclusione”: si svolgerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre.

L’appuntamento, che si svolge in collaborazione con il Comune di Cherasco, la sezione alpini Gruppo di Cherasco e la Parrocchia di San Pietro, ha ottenuto il sostegno del consiglio Regionale dei Piemonte, Stati Generali Prevenzione e Benessere prendiamoci cura di noi.

Ecco il programma che prevede giochi, sport, laboratori e spettacoli, per superare insieme ogni barriera! Tutte le attività sono gratuite per bambini, ragazzi, famiglie e accompagnatori.

Venerdì 19 settembre (presso l’oratorio di San Pietro):

- ore 9.00 - 12.00 laboratorio di creta per scuola infanzia;

- ore 14.00 - 18.00 laboratorio di creta e incontro con i ragazzi del Centro Il Sorriso (primaria e secondaria) presso il teatro Salomone;

- ore 20.30 incontro-dibattito Sami Around the World, viaggio di inclusione e amicizia.

Sabato 20 settembre (presso l’oratorio di San Pietro):

- ore 9.30 - 18.30 laboratorio di creta per centri diurni e comunità ospiti presso la piazza degli Alpini;

- ore 14.00 - 19.00 pomeriggio insieme agli Sbandieratori del gruppo “Le Nuvole”, tour in Langa in sidecar e giochi antichi piemontesi con Ludobus Macramè;

- ore 21.00 - 23.00 spettacolo musicale con Pippo Bessone.

Domenica 21 settembre (presso l’oratorio di San Pietro):

- ore 14.30 - 16.30 laboratorio teatrale e artistico su Pinot Gallizio con Collettivo Scirò presso il Teatro Salomone;

- ore 20.30 spettacolo “Varietà 2025” protagonisti i ragazzi del gruppo teatrale "I semplicemente noi” dell’Associazione Sportiamo di Bra.

“Il Sorriso” è un progetto dell’Associazione “Cherasco per i Ragazzi”, è un centro ricreativo e creativo i cui protagonisti sono i ragazzi con abilità diverse; essi vivono ogni giorno l’inclusione in un ambiente familiare e dinamico dove possono sviluppare la propria sensibilità accompagnati e senza paura.