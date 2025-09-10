Domenica 14 settembre laboratorio di acquerello “en plein air” a Villa Radicati

Domenica 14 settembre, dalle 9 alle 16, il parco di Villa Belvedere Radicati (in via San Bernardino 17 a Saluzzo) ospiterà un laboratorio di acquerello all’aperto, curato dagli artisti Bruno e Luca Giuliano, organizzato dall'associazione Arte Terra e Cielo.
L’appuntamento rientra nei "Laboratori di Villa Radicati" e offrirà ai partecipanti l’opportunità di cimentarsi nella pittura “en plein air”, circondati dal fascino della storica dimora saluzzese.
Un’occasione per unire arte, natura e convivialità, vivendo una giornata immersi nel paesaggio e nella creatività.
Il corso, dal costo di 60 euro, comprende non solo la giornata di formazione artistica ma anche il pranzo e la tessera associativa per il biennio 2025-2026.
Al termine verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.
Gli organizzatori invitano a segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari al momento dell’iscrizione.
La proposta è a numero chiuso, con un massimo di 20 partecipanti, e le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito ufficiale www.villabelvedereradicati.it.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: associazione.arteterracielo@gmail.com o info@villabelvedereradicati.it, telefonare al numero 351.5718472, oppure contattare direttamente Luca al 340.8504147 per dettagli tecnici.