Attualità | 11 settembre 2025, 17:07

Avviso di lettura contatori e sostituzione misuratori: operazioni in corso nel Cuneese

Dal 15 al 20 settembre interventi programmati in quattordici comuni

Immagine di repertorio

Importanti operazioni di gestione e ammodernamento della rete idrica interesseranno diversi comuni della provincia di Cuneo nelle prossime settimane. Le attività, che coinvolgeranno sia la lettura ordinaria dei contatori che la sostituzione dei misuratori, rappresentano un passo fondamentale per garantire un servizio sempre più efficiente e tecnologicamente avanzato ai cittadini. 

Si comunica dunque che dal 15 al 20 settembre gli operatori della ditta “Il Laboratorio” saranno in lettura nei seguenti comuni:

  • Paesana
  • Chiusa Pesio
  • Valdieri
  • Cuneo
  • Morozzo
  • Frassino
  • Mombasiglio
  • Montaldo Mondovì
  • Monterosso Grana
  • Priola    

Gli operatori della ditta SOLOGAS eseguiranno invee le sostituzioni dei misuratori nei seguenti comuni:

  • Chiusa Pesio

Gli operatori incaricati dalla ditta BARBAGLI eseguiranno le sostituzioni dei misuratori nei seguenti comuni (progetto PNRR):

  • Cuneo
  • Borgo San Dalmazzo
  • Boves

cs

