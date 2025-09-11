 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 11 settembre 2025, 09:38

Sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche: ecco la ripartenza alle elementari di Bene Vagienna

Ieri, per l'inizio delle lezioni, il sindaco Claudio Ambrogio e la vice Rosaria Dogliani hanno salutato i bambini per il nuovo anno: "La sicurezza e il benessere degli studenti sono una priorità assoluta per l'Amministrazione Comunale”

Ieri, mercoledì 10 settembre, prima campanella dell’anno scolastico 2025-26 e, a Bene Vagienna e il sindaco Claudio Ambrogio e la vice sindaca Rosaria Dogliani hanno portato il loro saluto agli alunni delle elementari. In questa occasione, hanno ribadito l'impegno dell'Amministrazione comunale a mantenere le scuole sicure e accessibili per tutti.

Proprio sulla sicurezza il sindaco Ambrogio puntualizza: “Durante l'estate, l'Amministrazione Comunale ha ultimato i lavori di messa in sicurezza della scuola primaria e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo intervento ha garantito un ambiente più sicuro e accessibile per gli studenti”.

E una precisazione anche sul futuro: “Ci impegniamo a proseguire su questa strada, garantendo un luogo sicuro e accogliente per tutti i bambini. La sicurezza e il benessere degli studenti sono una priorità assoluta per l'Amministrazione Comunale”.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium