Cuneo verso il “Tomasini Campus” progettato dalla Fondazione Ospedale

Dal prossimo primo ottobre si sbloccherà lo stallo per l'avvio del “Tomasini Campus”, con la formalizzazione dell’acquisto dell’ex Collegio di San Tomaso, in via Statuto 14, dai Gesuiti. Ci sono voluti due anni circa prima di ottenere le autorizzazioni necessarie all'alienazione dell'immobile, che diventerà di proprietà della Fondazione Ospedale Cuneo.

Il progetto dell'architetta Silvia Oberto promosso dalla Fondazione darà una seconda vita a valenza sociale e di servizio all'edificio ormai dismesso dal 2021, quando la Compagnia di Gesù aveva lasciato la città. La sola nobile finalità ha convinto l'ordine alla cessione, che mai lo avrebbero fatto a fini speculativi.

Ancora una volta la presidente Silvia Merlo, nel corso di una conferenza stampa in cui ha riepilogato quanto progettato e realizzato dalla Fondazione Ospedale Cuneo nei primi sei mesi di quest'anno, ha ricordato come quello del Tomasini abbia assorbito maggiore attenzione e risorse. “Un sogno che si realizza – ha detto – per la città. Vi sorgerà un campus per giovani medici specializzandi che vogliono formarsi all'ospedale di Cuneo. Ci aspettiamo di dar vita a una serie di progetti sì dedicati alla formazione, ma anche alla ricerca per e con il territorio. Il primo step sarà rendere utilizzabile quella che oggi è chiesa e che diventerà un'Aula magna per conferenze, divulgazione e formazione a servizio della comunità, oltre che per l'attività di ricerca per e con l'ospedale. Sarebbe un vero valore aggiunto pensare possa, anziché tanti centri di formazione, ma uno per tutti a servizio della sanità di territorio. Uno bene aperta a tutti e x tutti”.

Il progetto, presentato ad aprile 2024, prevede nei 2700 metri complessivi di superficie lorda il giardino, la caffetteria, l'auditorium, la sala congressi e la piazza sul tetto.

Sarà il verde ad arricchire tutto il complesso, dove i 1500 metri quadri di cortile, ora asfaltato, sarà trasformato in un ampio giardino, con un bar-caffetteria nel portico, incapsulato in ampie vetrate.

L'intera struttura sarà servita delle più avanzate tecnologie e rispetterà un alto efficiente a livello energetico, mantenendo i segni distintivi del collegio, con un nuovo ingresso senza barriere architettoniche.

La chiesa rimarrà consacrata, per volere del vescovo Delbosco e dei Gesuiti, ma sarà anche Aula magna, sede di convegni e incontri. Il piano terra sarà costituito dalla Chiesa, che sarà anche uno spazio espositivo. Saranno presenti, inoltre, la Caffetteria/bar e gli uffici amministrativi con la reception. L'allestimento sarà rimesso a nuovo, eliminando i banchi pur conservando la sua natura come luogo di culto, intitolato a padre Pierino Ghi, sacerdote gesuita amatissimo.

In parte il progetto potrà interessare anche il vicino istituto Bonelli, di proprietà dell'Ente Provincia, che a suo tempo non ha nascosto apprezzamento.

Il tetto della scuola superiore, con i suoi settecento metri quadri di superficie che già negli anni '30 del secolo scorso erano adibiti a luoghi per fare sport - c'erano campi da tennis - diventerà una sorta di piazza in quota, con una vista suggestiva.

Al secondo piano saranno realizzate 40 unità residenziali, pronte ad accogliere dai 40 ai 50 studenti di medicina, dotate di tutti i comfort abitativi e tecnologici, gli spazi comuni, i pozzi di luce e altro verde, sala studio e sala audio/video oltre alla sala per la ristorazione e preparazione dei pasti.