Eventi | 12 settembre 2025, 17:14

SuperLega, rinviata a data da destinarsi la presentazione del Cuneo Volley

L’evento previsto per domani al Country Club è stato spostato a causa del maltempo

Slitta di qualche tempo la presentazione ufficiale della MA Acqua S.Bernardo Cuneo. La serata, inizialmente fissata per sabato 13 settembre al Country Club di Cuneo, con la partecipazione della giornalista Eleonora Cottarelli, lo staff e tutti i giocatori della squadra, oltre all'esibizione della pattuglia aerea Fly team Roma, è stata rinviata a causa delle previsioni meteo che annunciano piogge abbondanti proprio nell’orario della cerimonia.

Il nuovo appuntamento non è ancora stato fissato e verrà comunicato nei prossimi giorni.

Confermato, invece, l'allenamento congiunto con il Savigliano di A3 in programma domani pomeriggio al PalaBus Company di Villafranca Piemonte alle ore 15.15. Apertura cancelli alle 14.30

c.m.

