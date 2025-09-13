Trasforma la tua passione in una professione: diventa Accompagnatore Cicloturistico!

Se hai voglia di lavorare all'aria aperta e far conoscere il nostro territorio in modo autentico, non esitare a iscriverti al corso di Accompagnatore Cicloturistico dove potrai acquisire tutte le competenze per preparare tour guidati, accompagnare in sicurezza gruppi di cicloturisti e costruire proposte esperienziali.

Cosa offre il corso: 270 ore di formazione tecnica e pratica

Nozioni di meccanica

Sicurezza e primo soccorso

Conoscenza del territorio

Tecnica professionale

Tecnica di guida

Perchè scegliere questo corso:

abilitazione professionale Regione Piemonte

lavoro dinamico, all'aria aperta e a contatto con le persone

opportunità di collaborazione con tour operator, enti locali, strutture ricettive

possibilità di un'attività indipendente in un mercato in costante crescita

Costo: Gratuito per lavoratori con ISEE fino a 10.000 €

Quota agevolata 500 € per gli altri partecipanti (Contributo pubblico con risorse FSE+)

Posti limitati - Chiusura iscrizioni mercoledì 17 settembre

Clicca QUI per maggiori informazioni e fare la preiscrizione (https://www.afpdronero.it/formazione/corsi/?id_corso=400002)

Corso approvato nel catalogo regionale dell'offerta di formazione individuale continua e permanente 2023-2027.