Trasforma la tua passione in una professione: diventa Accompagnatore Cicloturistico!

Se hai voglia di lavorare all'aria aperta e far conoscere il nostro territorio in modo autentico, non esitare a iscriverti al corso di Accompagnatore Cicloturistico dove potrai acquisire tutte le competenze per preparare tour guidati, accompagnare in sicurezza gruppi di cicloturisti e costruire proposte esperienziali.
Cosa offre il corso: 270 ore di formazione tecnica e pratica
- Nozioni di meccanica
- Sicurezza e primo soccorso
- Conoscenza del territorio
- Tecnica professionale
- Tecnica di guida
Perchè scegliere questo corso:
- abilitazione professionale Regione Piemonte
- lavoro dinamico, all'aria aperta e a contatto con le persone
- opportunità di collaborazione con tour operator, enti locali, strutture ricettive
- possibilità di un'attività indipendente in un mercato in costante crescita
Costo: Gratuito per lavoratori con ISEE fino a 10.000 €
Quota agevolata 500 € per gli altri partecipanti (Contributo pubblico con risorse FSE+)
Posti limitati - Chiusura iscrizioni mercoledì 17 settembre
Clicca QUI per maggiori informazioni e fare la preiscrizione (https://www.afpdronero.it/formazione/corsi/?id_corso=400002)
Corso approvato nel catalogo regionale dell'offerta di formazione individuale continua e permanente 2023-2027.