Cuneo e valli | 13 settembre 2025, 10:52

Trasforma la tua passione in una professione: diventa Accompagnatore Cicloturistico!

Se ami la bicicletta, la natura ed il turismo sostenibile, questo è il corso che fa per te!

Trasforma la tua passione in una professione: diventa Accompagnatore Cicloturistico!

Se hai voglia di lavorare all'aria aperta e far conoscere il nostro territorio in modo autentico, non esitare a iscriverti al corso di Accompagnatore Cicloturistico dove potrai acquisire tutte le competenze per preparare tour guidati, accompagnare in sicurezza gruppi di cicloturisti e costruire proposte esperienziali.

 Cosa offre il corso: 270 ore di formazione tecnica e pratica

  • Nozioni di meccanica
  • Sicurezza e primo soccorso
  • Conoscenza del territorio 
  • Tecnica professionale
  • Tecnica di guida

Perchè scegliere questo corso:

  • abilitazione professionale Regione Piemonte
  • lavoro dinamico, all'aria aperta e a contatto con le persone
  • opportunità di collaborazione con tour operator, enti locali, strutture ricettive
  • possibilità di un'attività indipendente  in un mercato in costante crescita

 Costo: Gratuito per lavoratori con ISEE fino a 10.000 €

Quota agevolata 500 € per gli altri partecipanti (Contributo pubblico con risorse FSE+)

Posti limitati - Chiusura iscrizioni mercoledì 17 settembre

Clicca QUI per maggiori informazioni e fare la preiscrizione (https://www.afpdronero.it/formazione/corsi/?id_corso=400002)

Corso approvato nel catalogo regionale dell'offerta di formazione individuale continua e permanente 2023-2027.

I.P.

