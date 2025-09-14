A Dogliani il 17esimo concerto di musica antica, con gli strumenti musicali di Valerio Gabutti

Il Concerto di Musica Antica con gli strumenti musicali di Valerio Gabutti - il liutaio doglianese autodidatta che costruì oltre un centinaio di strumenti a corda; ghironde, violini, viole, violoncelli, chitarre… - è diventato ormai un appuntamento fisso organizzato dagli “Amici del Museo Giuseppe Gabetti”, giunto quest’anno alla sua 17^ edizione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre alle ore 21, nella prestigiosa sede della Chiesa Confraternita dei Battuti, progettata dall’Architetto Francesco Gallo di Mondovì, dichiarata “Monumento Nazionale”, che conserva al suo interno pregevoli opere d’arte ed un organo settecentesco recentemente restaurato.

In questa suggestiva cornice storico-artistica, con un’acustica eccellente e l’Orchestra EUREKA ENSEMBLE, magistralmente diretta dal M° Prof.ssa Monica AGOSTO, si esibirà con una nutrita serie di brani di musica classica e tradizionale di compositori famosi: Mozart, Handel, Pachelbel… eseguiti da una trentina di musicisti: 21 violini, 2 viole, 3 violoncelli, mentre l’organo settecentesco sarà fatto rivivere dal giovane medico doglianese Matteo Sappa.

La serata, presentata da sempre dalla bravissima Rosalba Giachello, attira ogni anno un pubblico affezionato alla musica classica, tra cui anche numerosi turisti stranieri.



L’ingresso è libero, gli “Amici del Museo” vi attendono numerosi!