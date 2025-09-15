Eurospin: una crescita costante nella grande distribuzione, che parte dalla realtà

Mentre molti competitor si reinventano ciclicamente, l’insegna fondata nel 1993 ha scelto di crescere rimanendo fedele alla propria identità.

Una strategia silenziosa, ma estremamente efficace. Oggi Eurospin è il primo Gruppo discount italiano, con una rete di oltre 1.300 punti vendita tra Italia, Slovenia, Croazia e Malta, oltre 22.000 collaboratori e circa 13 milioni di clienti affezionati.

La filosofia della Spesa Intelligente

Alla base del successo di Eurospin c’è un concetto operativo chiaro: la Spesa Intelligente. Non uno slogan, ma un criterio concreto che guida ogni aspetto della catena distributiva. Tutto, dalla logistica alla selezione dei prodotti, è ottimizzato per garantire qualità verificabile e prezzo contenuto. Nessuna sovrastruttura, nessun eccesso comunicativo: l’obiettivo è trasferire valore reale al consumatore, eliminando ciò che non serve.

Solo marchi propri, per un controllo totale

Diversamente da molte realtà della GDO, Eurospin ha scelto fin dall’inizio di basare la propria offerta esclusivamente su marchi a etichetta privata. Le oltre 2.200 referenze confezionate sono sviluppate e gestite in autonomia, in collaborazione con fornitori selezionati. Brand come Tre Mulini, Land, Dolciando, Ondina e Dexal garantiscono continuità qualitativa, convenienza e controllo diretto sulla filiera. Non è solo una scelta commerciale, ma un tratto distintivo dell’intero sistema.

Amo Essere: qualità consapevole senza compromessi

Lanciata come naturale evoluzione dell’identità Eurospin, la linea di prodotti Amo Essere risponde ai nuovi stili di vita dei consumatori. È un’offerta pensata per chi cerca coerenza tra alimentazione e valori personali: dalla gastronomia d’eccellenza con prodotti DOP e IGP, ai senza glutine certificati, fino alle referenze bio, vegane o prive di lattosio. Il tutto sempre all’interno della logica Eurospin: inclusività, accessibilità e semplicità, senza cedere alle logiche di premium price.

Una spesa quotidiana pensata per essere funzionale

I negozi Eurospin sono progettati per facilitare l’esperienza d’acquisto. Percorsi intuitivi, reparti ordinati, spazi ottimizzati: l’obiettivo è ridurre i tempi, migliorare la fruibilità e garantire un’esperienza semplice ma completa. Dall’ortofrutta al fresco, dalla gastronomia ai prodotti non alimentari, l’assortimento rispecchia l’approccio pratico dell’insegna: tutto ciò che serve, niente di superfluo.

Restare fedeli a sé stessi, evolvendosi

Eurospin ha saputo evolvere ascoltando le esigenze dei clienti, ma senza mai snaturare il proprio DNA. In un panorama in cui molti marchi cambiano pelle per inseguire la novità, continua a distinguersi per coerenza, affidabilità e concretezza. E in questo risiede gran parte della sua forza.



















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.