Innovazione su quattro ruote: le officine mobili di SAMES Antincendio

Da oltre 50 anni SAMES Antincendio lavora con un obiettivo chiaro: mettere il cliente e la qualità al centro di ogni scelta. Con le due sedi di Cuneo e Savona, l’azienda è diventata un punto di riferimento per la manutenzione antincendio e negli anni ha investito con decisione in un servizio che oggi fa davvero la differenza: le Officine mobili.

Oggi la flotta aziendale conta 17 mezzi, di cui 8 attrezzati, veri laboratori viaggianti che permettono di eseguire interventi direttamente presso i clienti. In questo modo il lavoro diventa veloce, preciso e sempre supportato da tutta l’attrezzatura necessaria. L’idea è stata quella di portare il servizio a casa delle aziende, evitando tempi di attesa e garantendo interventi completi in ogni situazione, anche per quelle lavorazioni che in genere richiederebbero una tappa in magazzino (ad es. ricarica di estintori anche Co2, revisioni, pressaggio manichette etc.).

Nel 2025 la SAMES ha fatto un ulteriore passo avanti proseguito in questa direzione, allestendo due nuove Officine che si aggiungono alla flotta già esistente con un ulteriore terza, attualmente in lavorazione. Con questi mezzi l’azienda può coprire in modo ancora più capillare il territorio, offrendo assistenza costante sia in Piemonte che in Liguria, ma anche oltre.

Ogni officina mobile viene realizzata con attenzione particolare: i veicoli vengono acquistati grezzi, rivestiti in inox e successivamente trasformati internamente, sulla base di standard elaborati in anni di esperienza, ma anche su particolari specifiche fornite dal Tecnico Manutentore che ogni giorno utilizzerà il mezzo. Andrea e Gabriele Massarenti seguono personalmente la progettazione e l’allestimento, studiando soluzioni pratiche e funzionali per ogni tipo di esigenza. Questo permette di avere mezzi sempre pronti e perfettamente adattati al lavoro sul campo.

“Le officine mobili rappresentano per noi un investimento concreto sul futuro” spiegano Andrea e Gabriele “… vogliamo che i nostri tecnici possano lavorare nelle migliori condizioni, offrendo un servizio rapido, preciso e conforme sia in provincia di Cuneo, così come di Savona prossimità delle nostre sedi, ma anche e soprattutto quando il Cliente si trova fuori regione. Ogni nuovo mezzo è un segnale di vicinanza ai clienti, un modo per confermare che la qualità resta la nostra priorità”.

Le officine mobili riassumono lo stile di lavoro di SAMES Antincendio: organizzazione, attenzione al cliente e volontà di innovare. Questi elementi sono d’altronde stati alla base per la premiazione ottenuta agli Evolution Horizon Award del 2024, proprio per il concept di Officina mobile.

Con oltre mezzo secolo di esperienza alle spalle, l’azienda guarda avanti rafforzando la propria presenza sul territorio e continuando a garantire sicurezza e affidabilità.

Per informazioni:

S.A.M.E.S. di Massarenti Gabriele & C. sas

Sito internet: https://www.antincendiosames.com/

Cuneo: Via Torino,187/A - 12100 Cuneo

Tel. (+39) 0171.413244 - info@antincendiosames.com



Savona: Via Molinero 17/R – 17100 Savona

T: (+39) 019.881511 - savona@antincendiosames.com