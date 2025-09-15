Mondovì, anche il centro destra plaude all'utilizzo di Parco Europa per i Feu: "Perché non pensare ad Altipiano e Ferrone come location per più eventi?”

“Dobbiamo rivolgere un plauso all’Amministrazione comunale per la scelta di affiancare al tradizionale spettacolo dei ‘Feu dla Madona’ di Piazza lo show pirotecnico di Parco Europa che lo ha succeduto”, così Enrico Rosso, capogruppo del Centro-destra di Mondovì.

“Si tratta di un’iniziativa ben riuscita – prosegue Rosso – che ha coinvolto la popolazione, interessando più fasce di età, attirando molta gente”.

Ai complimenti si aggiunge una riflessione, da parte del gruppo comunale di Centrodestra: “Il successo dell’evento pirotecnico – sottolinea Enrico Rosso – ha messo in evidenza come il Parco Europa possa essere una location eccezionale per un certo genere di eventi. Ha una capienza notevole, e un suggestivo polmone verde nel cuore dell’abitato di Mondovì, e prossimo a numerose attività economiche che possono sicuramente beneficiare dell’eventuale organizzazione di manifestazioni. Non da ultimo, è ben raggiungibile dal punto di vista logistico e facilmente fruibile per quanto riguarda i parcheggi. Inoltre, quest'ultima manifestazione ha dimostrato che anche dal punto del traffico, dell'aflusso e del deflusso dei veicoli, l'ambito è decisamente ben gestibile”.

“L’Altipiano ed il Ferrone – aggiunge Rosso – sono attualmente un po’ al di fuori del circuito delle manifestazioni monregalesi – che si concentrano maggiormente su Breo e Piazza– nonostante siano notevolmente popolate, anche di famiglie e giovani. A nostro avviso, con il Parco Europa rinnovato, sarebbe decisamente interessante proporre, ad esempio, almeno uno degli eventi estivi di Movì e di Wake Up in questo suggestivo ambito. Ci sarebbero sicuri presupposti per coinvolgere molta gente, come lo spettacolo del 7 settembre ha dimostrato. Rilanciamo lo spunto alla maggioranza, certi che ci sarà anche questo tipo di attenzione verso i rioni di Altipiano e Ferrone”.