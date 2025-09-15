All'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì una postazione sulla sicurezza in ambito pediatrico con opuscoli e materiale sul tema

In occasione della "Giornata Mondiale della sicurezza delle cure" che viene celebrata ogni anno il 17 settembre, il servizio Risk Management in collaborazione con il reparto di Pediatria installerà nella hall di ingresso dell'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, nella giornata del 17 dalle ore 10 alle ore 12, una postazione dove sarà possibile avere informazioni sulla sicurezza in ambito pediatrico e reperire opuscoli e materiale sul tema.

Le infermiere nell’occasione doneranno palloncini arancioni ai bambini e opuscoli sulla sicurezza con particolare riguardo a sicurezza alle tematiche della casa sicura, del trasporto, dell’utilizzo dei medicinali e del Percorso Diagnostico Terapeutico Polmoniti Pediatriche.