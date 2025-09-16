Verso la 10ª edizione della Passeggiata per la Vita a Dronero

Non trattiene l’emozione Fausto Brignone pensando alla partecipazione, venerdì 12 settembre, al Palio dei Rioni di Dronero, ricordando quegli applausi e quell’affetto ricevuti.



“Per noi è stato emozionante sfilare assieme a tutti i rioni di Dronero e dei comuni confinanti - ci dice - e anche se correvamo senza pretese, ci ha colpito molto quello che ci hanno riferito i concorrenti della nostra squadra. Un’emozione incredibile vestire le maglie di tutti i colori delle edizioni passate e, con gli applausi ricevuti durante la sfilata, abbiamo capito ancora di più cos’è la Passeggiata per la Vita per Dronero e per tutta la provincia”.



Ormai non manca molto e si stanno ultimando i preparativi per la 10ª edizione di questo straordinario ed attesissimo evento. L’invito per tutti è per il 28 settembre dalle ore 8,30 in avanti, in piazza Martiri della Libertà a Dronero, per una giornata in amicizia e allegria all’insegna della solidarietà.



Partecipando, oltre a fare del bene, ogni persona avrà diritto alla nuova maglietta che, come ogni anno, cambierà il suo colore: “Questa volta, per celebrare la decima edizione, il colore sarà molto, molto particolare - svelano gli organizzatori, incuriosendoci su quale potrebbe essere - Inoltre, come sempre, ai primi 4.000 partecipanti arrivati in piazza, ci sarà il ricco pacco gara.”



La Passeggiata quest’anno inizierà alcuni giorni prima, con due appuntamenti imperdibili: il 25 settembre, al cinema teatro Iris a Dronero, ci sarà un incontro con il poeta e scrittore Franco Arminio per il “Ponte per la Vita”. Il 26 settembre, invece, sempre a Dronero, in piazza Martiri della Libertà, si terrà il concerto della Fanfara del III° Reggimento Carabinieri Lombardia.



“Tutto questo è possibile grazie alla sensibilità dei tanti sostenitori della Passeggiata - ci dice Fausto Brignone - grazie alla collaborazione ed al sostegno del Comune di Dronero, dell’A.F.P., dei Comuni di Roccabruna e di Saluzzo ed all’instancabile lavoro di tanti, tanti volontari che lavorano dietro le quinte e non appaiono quasi mai, ma sono fondamentali. Grazie anche all’Associazione commercianti di Dronero “Il Bottegone”, che ha voluto abbellire le vetrine dei suoi negozi dedicandole alla Passeggiata per la Vita, grazie a tutte le Associazioni di volontariato (Croce Rossa Dronero, Vigili del Fuoco distaccamento di Dronero, Protezione Civile di Dronero, Protezione Civile e AIB di Roccabruna, Carabinieri in congedo di Saluzzo, Soccorso radio di Saluzzo,…) Grazie, a voi che sapete sempre rispondere presente.



E per tutti i partecipanti? Correte a prendere il vostro pettorale, ci vediamo tutti sorridenti dal 25 al 28 settembre per questa edizione speciale della “Passeggiata per la Vita”.

Noi siamo convinti che fare del bene prima di tutto fa bene a noi stessi. Grazie di cuore a tutti!”

