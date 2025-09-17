 / Attualità

Attualità | 17 settembre 2025, 10:26

Al parco del Longis di Savigliano il benvenuto ai piccoli di Oasi Giovani

Tradizionale "Atelier di benvenuto" con laboratori e pic-nic per le famiglie che frequentano baby parking e micronidi: "Un assaggio della quotidianità dei bambini"

Qualche momento dell'Atelier di benvenuto

«Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo». Era questa una delle scritte che accoglieva, nei giorni scorsi, i piccoli e i loro genitori all'ingresso di palazzo Longis. Si è svolto il tradizionale “Atelier di benvenuto” rivolto alle famiglie che frequentano i servizi all'infanzia di Oasi Giovani di Savigliano: il baby parking Marameo ed i micronidi Mignolo, Merlino e Cravarezza.

Oltre che dal gioco libero e dalla lettura, la giornata è stata caratterizzata da quattro laboratori, con cui i piccoli ospiti hanno potuto intrattenersi: uno dedicato ai travasi di piccole piante, uno riguardante un percorso sensoriale, un altro di manipolazione ed un altro ancora incentrato sull'orto. Al termine, pic-nic in convivialità.

«Tutti – commentano le educatrici – hanno avuto la possibilità di sperimentare gli atelier proposti, ed i genitori hanno avuto un assaggio della quotidianità dei bimbi e delle loro attività».

