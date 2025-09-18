A Saluzzo un incontro di AVS sul dimensionamento scolastico

Si terrà lunedì 22 settembre alle ore 18 a Saluzzo presso la Sala degli specchi in Piazza Montebello, 1 una conferenza stampa di AVS provinciale per illustrare il testo della Proposta di Legge di iniziativa popolare sul dimensionamento scolastico (numero di alunni per classe e per istituto), depositato in Cassazione oggi, 18 settembre, e le successive iniziative sul territorio per la raccolta delle firme a sostegno della Legge stessa
In Breve
giovedì 18 settembre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Cronaca
Cronaca
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?