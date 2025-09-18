 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 18 settembre 2025, 14:23

A Saluzzo un incontro di AVS sul dimensionamento scolastico

Si terrà, lunedì 22 settembre alle 18, presso la Sala degli specchi in piazza Montebello

A Saluzzo un incontro di AVS sul dimensionamento scolastico

Si terrà lunedì 22 settembre alle ore 18 a Saluzzo presso la Sala degli specchi in Piazza Montebello, 1 una conferenza stampa di AVS provinciale per illustrare il testo della Proposta di Legge di iniziativa popolare sul dimensionamento scolastico (numero di alunni per classe e per istituto), depositato in Cassazione oggi, 18 settembre, e le successive iniziative sul territorio per la raccolta delle firme a sostegno della Legge stessa

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium