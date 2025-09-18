Il ricordo del compianto ex calciatore Igor Chiri, che tanto amava Fossano

Domenica scorsa 14 settembre si è spento a 48 anni Igor Chiri, ex fossanese che si era trasferito diciassette anni fa con la famiglia a Busca.
Lascia la moglie Manuela e un ‘figlio d’arte’, Francesco, ora alle giovanili del Torino, calciatore come come il papà.
Igor ebbe una serie di militanze in squadre del territorio come le giovanili del Cuneo, poi anche in selezioni fossanesi come il Salice, il San Sebastiano e la Virtus, dove in quest’ultima conquistò il campionato di Prima Categoria fra i dilettanti.
Lo saluta con commozione sulla pagina Facebook ufficiale proprio il Salice calcio: “Con profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa di Igor Chiri, cresciuto nel Salice e parte della nostra storia sportiva per diversi anni. La società ASD Salice Calcio si stringe con affetto alla sua famiglia in questo momento di dolore e porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.
Negli ultimi anni Chiri lavorava nell’ impresa di autotrasporti Grossardi, di Bene Vagienna nel ruolo di addetto alle consegne dei farmaci della ditta Unifarma. Nutriva da sempre l’amore per Fossano, che continua a frequentare.
Tutta la cittadinanza fossanese, in particolar quella sportiva, lo ricordava come persona solare e a modo. Il triste epilogo qualche giorno fa, dopo la scoperta di un male incurabile, con i funerali celebrati martedì scorso 16 settembre.