"Dissesti delle barriere in in via Morozzo della Rocca a Mondovì, serve manutenzione"

I consiglieri del centrosinistra monregalese Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia hanno presentato un'interrogazione relativa allo stato di manutenzione del percorso pedonale che collega via Emanuele Morozzo della Rocca e via Vittorio Veneto.

"L'area - scrivono dal centrosinistra - versa in condizioni di evidente degrado: sono presenti dissesti delle barriere in legno protettive e di contenimento della scarpata a bordo strada, che possono rappresentare un pericolo per i pedoni, in particolare per anziani, bambini e persone con ridotta mobilità. La corretta manutenzione delle aree pedonali è essenziale sia per la sicurezza dei cittadini che per il decoro urbano".

Una parte delle barriere era stata anche danneggiata, lo scorso agosto, lo ricordiamo, a seguito di un incidente che aveva coinvolto un'autovettura (leggi qui).

I consiglieri chiedono "se l’Amministrazione sia a conoscenza delle condizioni del tratto pedonale tra via Emanuele Morozzo della Rocca e via Vittorio Veneto; se siano previsti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro; con quali tempistiche si intenda eventualmente procedere e se l’Amministrazione ritenga di inserire tale intervento tra le priorità del programma di lavori pubblici".