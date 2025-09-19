 / Economia

Economia | 19 settembre 2025, 10:01

Studio Quality: certificazioni e sicurezza alimentare al centro della consulenza [VIDEO]

Dall’HACCP alle certificazioni internazionali, l’azienda accompagna le imprese verso qualità, sostenibilità e nuovi mercati

Enrico Beccaria, consulente di Studio Quality specializzato sulle certificazioni sulla sicurezza alimentare

Fondata nel 2000, Studio Quality è una realtà di consulenza che si è distinta nel tempo per le competenze trasversali e l’attenzione alle certificazioni volontarie, in particolare nell’ambito della sicurezza alimentare. Grazie all’esperienza di professionisti come Enrico Beccaria, l’azienda supporta imprese di ogni dimensione – dalle piccole realtà locali a gruppi medio-grandi – nello sviluppo di sistemi di gestione sicuri e conformi alle normative internazionali.

La sicurezza alimentare – spiega Beccaria - significa tutelare la salute dei consumatori proteggendo i prodotti da rischi biologici, chimici, fisici, allergenici e da frodi. In quest’ottica assumono grande importanza le certificazioni volontarie come FSSC 22000, BRCGS, IFS e ISO 22000, riconosciute a livello internazionale e richieste sempre più spesso dalla grande distribuzione e dai mercati esteri”.

GUARDA QUI IL VIDEO:

Studio Quality offre inoltre consulenza specializzata per le aziende che intendono esportare negli Stati Uniti, con servizi legati al Food Safety Plan e al ruolo di PCQI (Preventive Controls Qualified Individual), figura certificata dalla FDA e indispensabile per garantire i più alti standard di sicurezza.

Accanto agli aspetti legati alla conformità normativa e alla competitività commerciale – aggiunge Beccaria -, cresce l’interesse delle imprese verso le certificazioni legate alla sostenibilità, come BIO, Fair Trade e Rainforest Alliance, che tutelano l’ambiente, i lavoratori e le comunità locali”.

Un percorso, quello delle certificazioni volontarie, che rappresenta per le aziende non solo un requisito di mercato, ma anche una scelta strategica per consolidare la fiducia dei consumatori e aprirsi a nuove opportunità.

I.P.

