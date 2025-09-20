A Mondovì è il week end della Granfondo Alpi del Mare

Entra nel vivo la Granfondo Alpi del Mare che, alla prima edizione, ha raggiunto le 2.000 iscrizioni, un traguardo straordinario che testimonia l'entusiasmo attorno a questa manifestazione. Con un weekend ricco di appuntamenti, la Granfondo Alpi del Mare si conferma come un evento di riferimento non solo per gli appassionati di ciclismo, ma per l'intero territorio, grazie al coinvolgimento di istituzioni, aziende e comunità locali.

Il Comitato Organizzatore, presieduto da Massimo Borgna, invita tutti i partecipanti a vivere un weekend di sport nel pieno rispetto delle regole, all'insegna della sicurezza e del divertimento, con l'occasione di scoprire i luoghi e i sapori autentici del territorio.

"La Granfondo Alpi del Mare - spiega Paolo Bruno, Consigliere di EPT ssd arl, società organizzatrice - non è solo una gara, ma un'occasione straordinaria per promuovere il territorio. Il ciclismo unisce sport e turismo, portando a Mondovì e nelle vallate circostanti un pubblico che può apprezzare paesaggi, cultura ed enogastronomia unici al mondo. Tra le tante, un'esperienza indimenticabile sarà il ristoro gourmand di Murazzano che offrirà ai partecipanti le eccellenze di produttori locali."

"Siamo orgogliosi di essere al fianco della Granfondo Alpi del Mare: sosteniamo con convinzione i grandi eventi del nostro territorio, capaci di valorizzarlo e di trasmettere energia positiva - aggiunge Flavio Borgna, Amministratore Delegato Bongioanni, title sponsor della manifestazione -. Lo sport è da sempre un motore di crescita e coesione, valori che condividiamo pienamente. Il risultato raggiunto in termini di iscrizioni ci inorgoglisce e premia tutte le aziende partner dell'evento per lo sforzo profuso non solo economicamente anche per quanto riguarda la promozione della manifestazione stessa."

"Per Officine Mattio - dichiara Giovanni Monge Roffarello, Fondatore e Amministratore Delegato Officine Mattio, partner tecnico della manifestazione - è un onore essere partner di una manifestazione che rappresenta il meglio del ciclismo e della nostra terra. La Granfondo Alpi del Mare unisce passione, sfida e bellezza: gli stessi ingredienti che mettiamo ogni giorno nelle nostre biciclette."

IL PROGRAMMA

Dopo l’apertura dell’Expo Village in Piazza della Repubblica e la Music Run, oggi, sabato 20 settembre, il villaggio si anima già dal mattino con gimkane per bambini, show, esposizioni e la sfilata dei team e degli sponsor. Gran finale serale con "We Love 2000", tra musica e intrattenimento per tutte le età.

Domenica 21 sarà il momento culminante della Granfondo Alpi del Mare, con la partenza dei due percorsi principali: la Granfondo e la Cicloturistica, pensati per offrire esperienze ciclistiche indimenticabili tra le bellezze delle Langhe e delle montagne cuneesi. Dopo la fatica, i partecipanti si ritroveranno per un gustoso Pasta Party, occasione di convivialità e celebrazione del territorio. Nel pomeriggio si terranno le premiazioni ufficiali, mentre la giornata si concluderà con la Cena di Gala, un evento esclusivo dedicato ad atleti, organizzatori e partner per festeggiare insieme il successo dell’iniziativa.

LA GRANFONDO

Il percorso

Si parte da Mondovì Breo direzione Bastia, si prosegue verso Località Surie costeggiando il Sacrario di San Bernardo, giunti in pedaggera si svolterà direzione Murazzano, proseguendo poi fino all’incrocio che porta a Torresina. Si continua verso Castellino, costeggiando l’omonima torre, per poi scendere in fondovalle dove si svolta a destra direzione Niella Tanaro. Entrando nel paese, invece, si svolta a sinistra verso S.Grato per poi dirigersi a Vicoforte, dove si attraversa il tratto in pave’.

Lasciandosi il Santuario alla destra si prosegue lungo la Valle Corsaglia. Giunti a Frabosa Soprana si ridiscende fino a Villanova Mondovì per continuare lungo la provinciale che ci porta ad un grandioso arrivo a Mondovì Piazza.

La partenza avverrà alle 9.30.

LUNGHEZZA 101,4 Km

DISLIVELLO 2.002 m Guadagno / 1.840 m Perdita

SALITE 7 Salite, 11 Discese

PENDENZA 17,2% max grade

SUPERFICIE 100% asfalto

LA CICLOTURISTICA

Con un percorso di circa 60 km studiato per garantire sicurezza e divertimento, la nostra cicloturistica è pensata per chi ama esplorare, condividere e scoprire le tradizioni locali, anche in versione e-bike.Partendo da Mondovì, si attraversano Bastia e Murazzano, dove il tracciato inizia a movimentarsi con salite regolari, successivamente si svolta a destra verso Marsaglia. Dopo Niella Tanaro, l’ultima parte conduce a Vicoforte, tra strade panoramiche e curve tecniche.

La partenza avverrà alle 9.30

LUNGHEZZA 58,8 Km

ALTITUDINE 1.114 m Guadagno / 947 m Perdita

SALITE 4 Salite, 8 Discese

PENDENZA 10,5% max grade

SUPERFICIE 100% asfalto

MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Fino a lunedì 22 settembre

In piazza della Repubblica e nel piazzale Unità d’Italia sarà vietato il transito e la sosta (con rimozione) dalle ore 7:30 di mercoledì 17 fino alla mezzanotte di lunedì 22.

Contestualmente verranno attivati doppi sensi di circolazione nelle bretelle di collegamento con via Durando e via Einaudi.

Da venerdì 19 a domenica 21 settembre

In via Durando (tra via Baretti e via Einaudi) sarà in vigore il divieto di transito e sosta dalle 15 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica, con l’obbligo di svolta a sinistra da via Baretti su via Durando.

In via degli Artigiani e nel piazzale adiacente a viale Rimembranza scatterà il divieto di transito e sosta (eccetto per camper e roulotte autorizzati) dalle 8 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica.

Oltre alla Gran Fondo, la città ospiterà la Music Run in programma venerdì 19 settembre 2025, con partenza alle 19:30 e conclusione intorno alle 21. Durante la corsa sarà sospesa la circolazione veicolare lungo l’intero tracciato, che toccherà: Ponte Cavalieri d’Italia, corso Statuto, via Prato, piazza Santa Maria Maggiore, via Piandellavalle, via Sant’Agostino, piazza Mons. Moizo, via della Funicolare, via Garelli, via Tortora (tratto tra via Garelli e piazza IV Novembre), piazza IV Novembre, via delle Scuole, piazza Maggiore, via F. Gallo, via Vitozzi, salita G. Boetto, via Carassone (tra via Marchese d’Ormea e salita Boetto), via Marchese d’Ormea, via Vico (tra via Massacrà e strada del Gius), strada del Gius (tra via Vico e via Bertone), strada del Beccone, strada comunale Carassone a Piazza (tra via Vigliotti e strada del Beccone), piazza San Giovanni Lupazzanio, via G.B. Ressia (tra via Botta e via Momigliano), via Momigliano, via Caduti sul Lavoro, piazza Concordia, via delle Rosine, viale alberato di via Cottolengo, piazza Toscana, via Cottolengo, piazza San Pietro, via Meridiana, via Beccaria e piazza Ellero (parte viabile).

Sabato 20 e domenica 21 settembre

In piazza Ellero (parte viabile) scatterà il divieto di sosta dalle 15 di sabato 20 fino alle 13 di domenica 21. Divieto di transito: sabato 20 settembre dalle 15 alle 17 e domenica 21 settembre dalle 6 alle 13.

Domenica 21 settembre: giornata di gara

Per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica, saranno in vigore i seguenti divieti e modifiche:

Divieto di sosta con rimozione dalle ore 5 alle 18 in Ponte Silvestrini, via Vico, piazza Maggiore e via delle Scuole.

Divieto di transito e sosta in piazza d’Armi dalle 5 alle 18.

Divieto di transito in via Vico e piazza Maggiore dalle 11 alle 18.

Deviazione del traffico da via San Pio V su via Giolitti nella stessa fascia oraria (11-18).

Attivazione del doppio senso di circolazione in via Carassone e via delle Scuole, limitato ai residenti con accesso da via Ospedale e piazza IV Novembre.