Piemonte e Liguria unite dalle ciclovie: a metà ottobre la firma del protocollo

L’edizione 2025 di Cheese è stata occasione di confronto non solo sul futuro dei formaggi a latte crudo, ma anche sul turismo outdoor che unisce territori diversi. Nel pomeriggio di ieri, sabato 20 settembre, l’assessore piemontese Paolo Bongioanni (Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi) e il collega ligure Luca Lombardi (Turismo) hanno annunciato un passo decisivo per il progetto delle ciclovie che collegheranno le Alpi del Mare.

“Con l’amico Bongioanni – ha dichiarato Lombardi – stiamo collaborando da tempo all’ambizioso progetto di unire le due regioni attraverso un sistema di ciclovie. A metà ottobre saremo pronti a firmare un protocollo d’intesa insieme anche alle Camere di Commercio di Cuneo e delle Riviere di Liguria. La collaborazione tra pubblico e privato sarà fondamentale e il sistema camerale è un collante decisivo”.

Bongioanni ha confermato la prospettiva comune: “Abbiamo aggiunto un nuovo step per porre le basi del progetto di un sistema di ciclovie che unirà la montagna piemontese al mare ligure. È una visione che condividiamo: per sviluppare il turismo ed essere competitivi, dobbiamo ragionare in termini di macroregioni e creare collaborazioni organiche tra aree naturalmente contigue. A metà ottobre firmeremo insieme il protocollo che formalizzerà questa intesa”.