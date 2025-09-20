Roddino accoglie Franco Arminio con “La cura dello sguardo”

Una serata di straordinaria intensità poetica e musicale attende Roddino venerdì 26 settembre, alle ore 20.30, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Margherita. Protagonista sarà Franco Arminio, tra i maggiori poeti civili italiani, che porterà in scena “La cura dello sguardo”, un rito laico e collettivo in cui parola e musica si intrecciano.

Arminio sarà accompagnato dai figli Livio e Manfredi, le cui canzoni dialogheranno con i versi del padre, trasformando la serata in un’esperienza capace di accogliere fragilità e desiderio di comunità. “Attraversando l’Italia palmo a palmo con il suo sguardo attento e profondo, Arminio ha registrato il battito delle piccole comunità, portandone alla luce il silenzioso bisogno di cura”, sottolineano gli organizzatori.

In questo incontro, la voce del poeta si fa testimonianza civile, invito a non smettere di interrogarsi sul presente, sul valore della prossimità e dello stare insieme. Le musiche di Livio e Manfredi Arminio offriranno una vera e propria paesologia in musica, restituendo il respiro dei paesi e dell’Italia interna. Per Roddino si tratta di un ritorno: Arminio era già stato ospite nel maggio 2021, pochi giorni dopo la riapertura post-Covid, in un incontro rimasto nel cuore dei roddinesi. Oggi, in un tempo nuovamente segnato da incertezze, l’ascolto e la parola tornano strumenti di resistenza e vicinanza,