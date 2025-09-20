Incidente mortale a Govone: a perdere la vita il 41enne astigiano Giuseppe Bongiorno

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre, lungo la statale 231 “di Santa Vittoria”, al chilometro 17,150, in territorio comunale di Govone. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una motocicletta e un furgone si sono scontrati.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, Giuseppe Bongiorno, meccanico, 41 anni, residente ad Asti.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire la sequenza dell’incidente. A rendere ancora più complessa la gestione dell’emergenza è stata la fuoriuscita di benzina dal serbatoio della moto, che ha costretto Anas a disporre la chiusura temporanea della statale in entrambe le direzioni, con deviazioni sulla viabilità secondaria per consentire i rilievi e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Alba, i sanitari del 118, i Carabinieri e il personale di Anas. Nonostante i rapidi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.