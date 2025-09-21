Giuliano Zaccaria, Gianluca Coniglio e Antea Pellegrino vincono la "Sei per Sempre" di Cuneo

Giuliano Zaccaria a pari merito con Gianluca Coniglio e Antea Pellegrino hanno vinto la 6 x sempre edizione 2025, che si è svolta ieri al Parco Fluviale di Cuneo. Ventidue giri per i due podisti, pari a 132 chilometri totali e 13 per la Pellegrino, che ha quindi corso per 78 chilometri.

Coppia nella vita, Giuliano e Antea sono affiliati rispettivamenti a Sportification e Runcard. Non è la prima volta che partecipano. Entrambi avevano vinto anche l'edizione 2024, Zaccaria nuovamente ex equo con un altro runner, Giancarlo Racca.

Coniglio corre per la Boves Run.

La "sei per sempre" è una gara benefica davvero originale e unica: l'edizione 2025 ha preso il via ieri alle 16, quando tutti i concorrenti sono partiti in unico gruppo per completare un primo giro di 6 km in un massimo di 60 minuti. Solo chi ha percorso i 6 km nei 60 minuti si è potuto riallineare alla nuova partenza.

Alle 17:00 un nuovo start. La gara prevede che ogni successivo giro debba essere completato in un minuto in meno rispetto al precedente, il secondo giro quindi in 59 minuti, il terzo in 58 minuti, il quarto in 57 e così via, fino all’ultimo...

Vince chi riesce a percorrere più giri di tutti gli altri concorrenti. Ora dopo ora.

E infatti la gara è terminata questa mattina. Decretando il successo di Zaccaria, Coniglio e Pellegrino.