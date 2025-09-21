Savigliano aderisce all’associazione “Distretto del cibo e della frutta”

È convocato per domani sera, lunedì 22 settembre, alle ore 19 il Consiglio comunale di Savigliano.

Il punto più importante è l’adesione del Comune di Savigliano all’associazione

“Distretto del cibo della frutta”, costituita a Lagnasco nel settembre 2023.

All’odg l’approvazione del nuovo statuto e la definizione della quota associativa annuale.

Gli altri temi in esame sono di natura economico-finanziaria con la quinta variazione di bilancio e relativo aggiornamento al documento unico di programmazione; segue l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2024 e l’adeguamento dei compensi ai revisori dei conti.

In apertura di seduta alcune interrogazioni presentate dalle minoranze.

Una, a firma Maurizio Occelli (Fratelli d’Italia) riguarda il traffico in via Danna.

Due sono a firma di Giacomo Calcagno (Spazio Savigliano) e riguardano l’edicola religiosa situata in via Cuneo e lo sfalcio dell’erba nell’area tra via Oberdan e la scuola dell’infanzia Gullino.

Le restanti sono di Giorgia Seliak (Spazio Savigliano) e sono relative al ripristino dell’asfalto e dei marciapiedi a seguito della posa della fibra ottica in corso Matteotti e zona stazione; l’ultima riguarda la richiesta di chiarimenti, sempre a firma della consigliera di centrosinistra, a proposito del cambio di localizzazione della struttura permanente per la gestione dell’accoglienza dei lavoratori stagionali.