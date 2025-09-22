A Castelnuovo di Ceva prosegue "Settembre cultura"

Terzo appuntamento per il Settembre Cultura dal titolo “IMMAGINA”, domenica 28 settembre, a Castelnuovo di Ceva.

Nella Cappella degli Affreschi di San Maurizio, alle 17, verrà allestito lo spettacolo “Sarà una bella società" (da “Che colpa abbiamo noi”, The Rokes, 1966).

Un viaggio tra la musica beat a cura di Enrico, Alessandra e Daniela Boffa, Valentina Taretto e Luca Giacosa.

Il tema proposto tocca quella che allora ha rappresentato l’ingenua speranza per un mondo migliore e che ha accompagnato i profondi cambiamenti culturali di un’epoca.

A margine del concerto la presentazione del concorso letterario “IMMAGINA”: inteso come partecipazione, cooperazione, contributo.

Ed è proprio in questo senso che si intende dare l'opportunità di portare idee, sollecitazioni, suggerimenti e, perché no, sogni e speranze per un futuro possibile e verosimile per queste terre di media montagna.

I lavori più interessanti comporranno il prossimo Quaderno di Castelnuovo, a cura del Comitato di Valorizzazione, il n. 10.: IMMAGINARE.