Inaugurazione da record per il Centro Distribuzione Social Food del Movicentro: oltre 3mila persone per il nuovo cuore pulsante della Città di Cuneo

Dopo quattro anni di attesa, il Movicentro di Cuneo si rianima con un nuovo cuore pulsante. Oltre tremila cittadini hanno partecipato nella giornata di sabato 20 settembre 2025 all'inaugurazione dell'ultimo tassello del Centro Distribuzione Social Food, il Movi Lounge Bar, trasformando Piazzale della Libertà 16 in un vibrante spazio di comunità, inclusione e solidarietà.

La giornata inaugurale ha offerto un ricco programma che ha animato l'area fin dal primo pomeriggio. L’evento si è aperto con l'accoglienza dei ciclisti della “Seconda pedalata più lenta del mondo”, in collaborazione con il Cuneo Bike Festival. A seguire, l’associazione Scacchistica Cuneese ha coinvolto ragazze e ragazzi nei giochi di logica, mentre i più piccoli sono stati intrattenuti con musica e attività a tema. Il pomeriggio è proseguito con danze tipiche dell’Africa Occidentale, con lo spettacolo degli sbandieratori dell'associazione Le Nuvole e con un approfondimento sulle radici storiche di Cuneo. Per concludere il taglio del nastro e la degustazione delle eccellenze del territorio, frutto della collaborazione strategica tra il Movi Lounge Bar e la rete di aziende agricole locali aderenti a WeSpesa e la Pasticceria Bramardi. Tali realtà oltre a fornire i loro prodotti al bar tavola fredda offriranno la possibilità agli utenti di acquistare i prodotti in loco o farseli consegnare gratuitamente nei locker refrigerati sparsi sulla città o al proprio domicilio.

Ora nel Movicentro, dopo vent’anni dalla sua nascita, i locali sono tutti occupati: c'è la Farmacia comunale, l’Ufficio Biglietteria Unica Grandabus, la sede di Acli Movi e la Velostazione. L’inaugurazione del Social food segna il completamento di un altro progetto del Piano Periferie.

Il progetto, curato da Città di Cuneo, che vede la collaborazione di ACLI, Bus Company, Farmacie Comunali Cuneo e Fondazione WellFARE Impact — che gestisce da tempo lo Sportello di Facilitazione Digitale in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese — nasce con l’ambizione di essere molto più di un semplice punto di ristoro e di aggregazione, ma un vero e proprio hub di servizi di welfare territoriale per la Città di Cuneo. Per citarne alcuni l’assistenza familiare, la spesa e farmaci a domicilio, il Numero Verde Anziani 800-767-800 e molto altro.

Un ringraziamento speciale alla sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, che ha presenziato all’evento e ha sottolineato l’importanza strategica del nuovo polo. Nel suo intervento, la sindaca ha evidenziato come il Movicentro rappresenti un nuovo centro nevralgico per la vita cittadina: “Siamo molto contenti di poter vedere che questo spazio di passaggio importante dopo tanti anni prende vita. Come sempre, per risolvere i problemi di sicurezza bisogna abitare i luoghi: questo è l’obiettivo che avevamo e ora possiamo dire di averlo raggiunto per il Movicentro. Siamo anche soddisfatti di aver portato lì una esperienza nuova per la città, con il Social food. Crediamo in questo progetto e nello spirito che lo anima”.

Il vice sindaco Luca Serale commenta: “È stato molto impegnativo, ma siamo arrivati a chiudere il cerchio di una progettualità che da tempo chiedeva di essere completata. In questi anni l’Amministrazione ha fatto passi avanti estremamente significativi che hanno reso il Movicentro uno spazio importante e dai molteplici utilizzi. Oltre ad ospitare attività e servizi, il Movicentro è un polo di interscambio efficace per la mobilità sostenibile, un traguardo importante anche su questo fronte è stato raggiunto per Cuneo”.

Centrale in questa visione di welfare territoriale e di comunità è l’innovativa app Be-Well, presentata durante l'evento e frutto di un lungo lavoro da parte della Fondazione WellFARE Impact. L’applicazione si propone come un ecosistema digitale per il benessere del cittadino. Attraverso l’app Be-Well, gli utenti potranno accedere a un sistema di welfare pubblico e privato, utilizzare buoni acquisto multiattività e solidali, sostenere le associazioni del terzo settore e usufruire di sconti presso gli esercenti locali. L’app integra anche servizi a supporto della sanità pubblica.

Angela Maria Prestigiacomo, presidente della Fondazione WellFARE Impact, ha aggiunto: “Il Centro Distribuzione Social Food nasce per essere molto più di un luogo di distribuzione: diventa uno spazio di comunità, aperto e accogliente, dove persone e storie diverse possono incontrarsi e sentirsi parte di un percorso comune. Qui la solidarietà prende forma ogni giorno, attraverso il sostegno reciproco e la valorizzazione delle relazioni. Il bar, cuore pulsante del progetto, propone prodotti del territorio e diventa il punto di ritrovo in cui eccellenze locali e comunità si intrecciano, rafforzando il legame con la nostra terra e con chi la vive. Siamo felicissimi di vedere così tanta gente oggi. Quello che vogliamo è che questo luogo diventi un punto strategico che unisca tutta la città, un centro di aggregazione per studenti, famiglie, anziani e una porta d’ingresso per i turisti di Cuneo e delle sue valli".

A rafforzare il messaggio di inclusione, le parole di Kader Toure, Vicepresidente della Fondazione WellFARE Impact: “Noi immigrati qui a Cuneo ci sentiamo a casa, grazie per l’accoglienza che ci date. La nostra battaglia è contrastare le fragilità. Dobbiamo educare e formare i nostri bambini e i nostri giovani per dare loro gli strumenti per affrontare il domani”.

Il Movi Lounge Bar è già operativo con orario continuato dalle 7 alle 15:30. Dal mese di ottobre, l'orario di apertura sarà esteso fino alle 19:30, dal lunedì al venerdì, per offrire un servizio ancora più completo e accessibile a tutta la cittadinanza.