Saluzzo, ritrovo per Gaza: oggi dopo la scuola al Quartiere

Ritrovo per Gaza: è l’invito a ritrovarsi oggi lunedì 22 settembre al Quartiere ( piazza Montebello) dalle 14,30 alle 16,30 da parte gruppo di studenti, aderenti allo sciopero generale indetto oggi dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa indipendente per portare cibo e altri beni essenziali ai civili di quest’area del conflitto.

I giovani, parte del Soleri Bertoni, parte di altri istituti saluzzesi, informano che oggi dopo la scuola ci sarà un piccolo incontro informale, a cui parteciperanno alcuni professori per parlare di Gaza e del genocidio in corso, al di fuori del contesto scolastico. Per dire stop al genocidio e difendere le barche che portano viveri, chiedendo la protezione diplomatica dei volontari.

Ci saranno spiegazioni, musica e poesia, con la possibilità di condividere con altri le proprie idee nel cortile accanto alla Spazio Giovani e tra i tavoli, dove la barchetta, simbolico richiamo alle barche della Global Sumud Flotilla e logo dell’associazione Voci Erranti che da inizio mese ha in gestione il bar caffetteria" Spaccio Bistrot" della ex Caserma, è dipinta con i colori della bandiera palestinese.